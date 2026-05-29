Dosarul privind contrabanda cu armament militar: Cinci învinuiți au fost trimiși în judecată. Detalii de la procurori

Procuratura Generală (PG) a anunțat despre trimiterea în judecată a cinci bărbați învinuiți în dosarul armamentului militar adus în Moldova din Ucraina, spre export prin România, în Israel, în noiembrie 2025. Potrivit oamenilor legii, cei cinci sunt din Chișinău și Dubăsari, cu vârste cuprinse între 39 și 56 de ani; iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), toți cinci continuă să fie plasați în arest preventiv.

„Învinuiții au toți studii superioare în afară de unul și au exercitat roluri diferite în schema de contrabandă: Organizatorul schemei de contrabandă; Asistentul logistic al acestuia, inclusiv cu rol de depozitare a armamentului; Brokerul, care perfecta actele vamale; Exportatorul care gestiona compania vizată; Șoferul care a adus armele și munițiile din Ucraina (în timp ce șoferul care a încercat să le treacă în România este investigat în statul vecin). În ceea ce privește armamentul militar, acesta rămâne în custodia autorităților din România, urmare a controlului vamal comun efectuat atunci. Armele și munițiile vizate ar fi fost aduse în Moldova începând din 2023 și până în noiembrie 2025. În vamă, acestea au fost declarate fals ca „articole de foi de metal negru” și au fost ambalate în lăzi de lemn sigilate, cu folosirea materialelor de disimulare denumite „anti-scaner”, pentru a împiedica detectarea acestora la controlul vamal”, scrie PG.

Conform oamenilor legii, armamentul și munițiile declarate fals includ în realitate următoarele articole:

– lansator portabil de rachete sol-aer;

– tub de lansare a sistemului portabil de rachete anti aeriene;

– 8 aruncătoare portabile de grenade antitanc RPG;

– 7 tuburi de lansare și transportare a rachetei reactive antitanc RPG;

– tub de lansare transportare a rachetei reactive antitanc RPG de alt model;

– 13 containere de lansare şi transportare, părti componente a sistemului de rachete antitanc;

– alte 5 obiecte asemănătoare tuburilor de lansare transportare a rachetei reactive antitanc;

– 18 sisteme antitanc cu rachetă ghidată laser;

– dronă avariată.

Procurorii PCCOCS au trimis dosarul penal spre examinare în instanța de judecată în privința acestui grup criminal organizat, prin prisma a trei capete de acuzare: introducerea ilegală în Moldova a armamentului, păstrarea ilegală a acestuia și tentativa de scoatere ilegală din țară.

Sursa citată scrie că potrivit Codului penal, pedeapsa maximă pentru aceste infracțiuni este de 10 ani închisoare.

„Așa cum dosarul are o complexitate înaltă, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii INI au depus eforturi orchestrate pentru asigurarea calității și vitezei de investigare penală, inclusiv prin formarea unei echipe comune de investigații cu autoritățile de drept din România, în vederea trimiterii în judecată a acestor cinci învinuiți (cu asigurarea prezumției nevinovăției acestora, până la o hotărâre judecătorească finală), dintre care unul din ei își recunoaște vinovăția”, notează PG.



„Traseul armelor duce până la uzina din Tula. Sunt de producție rusească”

Anterior, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că „SIS a oferit o informație, după codurile care sunt pe armament, că traseul armelor duce până la uzina din Tula (oraș din Rusia, n. red.), astfel sunt de producție rusească. Perioada de producere a acestui armament este 2019-2024. De fapt, din 2024 este drona, din 2019-2021 sunt celelalte arme”

La fel, deputatul a precizat că „prima percepție este că e armament trofeu, luat de la armata rusă de armata ucraineană”.

Lilian Carp a declarat că „vama noastră a solicitat scanarea, împreună cu vameșul din partea română, pentru că li s-au părut suspecte unele lucruri la mașină, chiar dacă aceasta se afla pe culuarul verde. După ce s-a descoperit ce se aflat în mașină, s-a chemat DIICOT-ul, dar a fost făcut și un grup de lucru pe R. Moldova. Astfel ancheta este dusă de ambele țări”.