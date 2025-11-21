Poliția Română anunță că a reținut un cetățean moldovean în cazul camionului cu contrabandă cu muniții

Un cetățean moldovean de 37 de ani a fost reținut de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, în urma investigațiilor declanșate joi, 20 noiembrie, pe cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leuşeni, anunță vineri, 21 noiembrie, printr-un comunicat Poliția Română.

Camionul cu remorcă care ar fi avut muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, iar la volan s-ar fi aflat un cetățean din R. Moldova. Poliția Română precizează că în el se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

„Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-ar fi făcut mențiuni nereale, în sensul că încărcătura ar fi fost constituită din deșeuri metalice”, a mai adăugat Poliția Română

Potrivit informațiilor, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile.

În seara zilei de 20 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat că a fost pornită urmărirea penală și că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Conform oamenilor legii urmărirea penală a fost pornită pentru introducerea sau scoaterea de pe teritoriul R. Moldova – atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal – prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane.

Potrivit informațiilor ZdG, firma implicată figurează în datele publice ca având trei angajați și un profit net de 1,27 milioane de lei în 2024.