Dosarul Plahotniuc. Ședințe fără martori și fără inculpat

Instanța va cita toți martorii apărării din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care au rămas neaudiați, pentru ca procesul de examinare a dosarului să nu fie tergiversat. Decizia a fost pronunțată marți, 20 ianaurie 2026, în contextul în care apărarea nu a asigurat prezența martorilor în mod repetat.

Marți, 20 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, ajuns la etapa examinării probelor apărării. Ședința de judecată de marți s-a desfășurat tot în absența inculpatului, care „roagă să nu fie escortat”, invocând, în continuare, necesitatea de a studia materialele cauzei.

După ce a fost finalizată cercetarea materialelor scrise din lista de probe ale apărării, avocații urmau ca, începând cu ședința din 20 ianuarie 2026, să asigure prezența celor 15 martori rămași neaudiați.

În ședința de marți însă, nu avocații lui Plahotniuc nu au asigurat prezența niciunul martor. Apărărtorul Lucian Rogac a solicitat instanței aducerea silită a fostului ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu, și a fostului președinte al BEM, Ivan Crivceanschii, la fel cum, anterior, a fost dispus același mecanism pentru aducerea fostului director de filială la VictoriaBank, Ghenadie Lupu, în instanță. În acest sens, instanța va pronunța o decizie ulterior.

Totodată, în cadrul ședinței de marți, președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, a pronunțat o decizie prin care toți martorii apărării neaudiați până la 20 ianaurie 2026, 15 la număr, vor fi citați de instanță.

Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de Plahotniuc

Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului.

Printre martorii apărării, se numără fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguțanu; foștii viceguvernatori al BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță; fostul administratori ai Băncii de Economii, Ion Ropot și Grigore Olaru; fostul administrator special al Unibank, Grate Ruslan; fostul administrator special al Băncii Sociale, Sergiu Berghie; fostul președinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman; fostul premier Iurie Leancă; fostul vicepremier Andrian Candu; fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu; fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu; fostul vicepreședinte al Parlamentului, Sergiu Sîrbu; foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslva Ioniță; fostul președinte al BEM, Ivan Crivceanschii; fostul președinte al Consiliului de Administrare al BEM, Victor Bodiu; fostul președinte al consiliului de administrare al Băncii Sociale, Sergiu Albot; fostul președintele al consiliului de administrare al Unibank, Viorel Melnic; fostul președinte al comitetului de conducere al Victoriabank,Natalia Politov-Cangaș; fostul director de filială la VictoriaBank, Ghenadie Lupu; Vladimir Andronachi; Olga Bondarciuc; Denis Ulanov; Olga Dnistrean; Angel Agachi și Alina Deleanu.