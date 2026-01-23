Dosarul Plahotniuc. O nouă ședință fără inculpat. Când va compărea Plahotniuc în fața instanței

Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă cu audierea martorilor apărării, tot în lipsa inculpatului Vladimir Plahotniuc. „Se pregătește pentru declarațiile pe care le va face în instanța de judecată”, a argumentat avocatul Lucian Roga absența lui Plahotniuc, menționând că va compărea în fața instanței imediat ce va finaliza procesul de pregătire.

Vineri, 23 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, cu audierea martorilor apărării. Procesul se desfășoară tot în absența inculpatului, care pentru a șasea ședință consecutiv nu s-a prezentat în instanță, ultima oară fiind prezent la 5 ianuarie 2026.

Întrebat de jurnaliști despre motivul absenței lui Plahotniuc, avocatul Lucian Rogac a menționat că își pregătește discursul pe care urmează să-l susțină în fața instanței.

„Dumnealui, la moment, se pregătește pentru declarațiile pe care le va face în instanța de judecată. Dacă reușește să finalizeze între timp proiectul declarațiilor pentru instanța de judecată. Țin să menționez că este un drept de-al dumnealui, nu o obligație, de a face declarații în instanță până la dezbaterile judiciare. Dumnealui intenționează să facă aceste declarații”, a argumentat Plahotniuc.

Dosarele lui Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc este cercetat într-un episod din dosarul „Frauda bancară”, remis în judecată în 2023. Procurorii îi impută acestuia că, în perioada anilor 2013 – 2014, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD şi 3 518 705 EURO, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „ȘOR”.

Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi.

Alte patru dosare în care este vizat acesta se află la faza de urmărire penală. Este cercetat, printre altele și pentru corupere activă, spălare de bani, escrocherie sau crearea unei organizații criminale. Plahotniuc părăsise R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat, controlat de el, a pierdut puterea.

