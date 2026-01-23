Andronachi refuză să depună mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc

Fostul deputat Vladimir Andronachi, citat în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc, a refuzat să depună mărturii. Andronachi a motivat decizia invocând dosarul penal conex în care este actualmente cercetat.

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, aflat în arest preventiv, a fost citat de instanță pentru ședința din 23 ianuarie 2026 și urma să depună depoziții prin intermediul videoconferinței.



Ședința de judecată a început însă cu citirea de către magistratul Sergiu Stratan a cererii prin care Andronachi refuză să depună declarații, motivând că acest fapt ar putea influența mersul cercetării judecătorești în dosarul conex în care este inculpat, aflat pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de Plahotniuc

Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului.

Printre martorii apărării, se numără fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguțanu; foștii viceguvernatori al BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță; fostul administratori ai Băncii de Economii, Ion Ropot și Grigore Olaru; fostul administrator special al Unibank, Grate Ruslan; fostul administrator special al Băncii Sociale, Sergiu Berghie; fostul președinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman; fostul premier Iurie Leancă; fostul vicepremier Andrian Candu; fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu; fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu; fostul vicepreședinte al Parlamentului, Sergiu Sîrbu; foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslva Ioniță;fostul președinte al BEM, Ivan Crivceanschii; fostul președinte al Consiliului de Administrare al BEM, Victor Bodiu; fostul președinte al consiliului de administrare al Băncii Sociale, Sergiu Albot; fostul președintele al consiliului de administrare al Unibank, Viorel Melnic; fostul președinte al comitetului de conducere al Victoriabank,Natalia Politov-Cangaș; fostul director de filială la VictoriaBank, Ghenadie Lupu; Vladimir Andronachi; Olga Bondarciuc; Denis Ulanov; Olga Dnistrean; Angel Agachi și Alina Deleanu.