Dosarul ,,Frauda bancară”: Prim-vicepreședintele BC „Victoriabank” SA din 2014, trimis pe banca acuzaților pentru complicitate la furtul miliardului

Fostului prim-vicepreședinte al BC „Victoriabank” SA, Corneliu Ghimpu, care i se incriminează infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară, a fost trimit în judecată, anunță joi, 1 octombrie, Procuratura Anticorupție (PA).

Mai exact, acestuia i se încriminează complicitate la escrocherie, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită de către „o organizație criminală și grupuri criminale organizate”, în proporții deosebit de mari și autorat la spălare de bani, acțiuni săvârșite de mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală (grupuri criminale organizate), în proporții deosebit de mari.

Potrivit probelor administrate de PA, „organizația criminală”, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri organizate, inclusiv grupul condus de Ilan Șor. Șor, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.

„Prin urmare, pe parcursul anului 2014, Corneliu Ghimpu, în calitatea sa de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC „Victoriabank” SA și de membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele BC Victoriabank SA, acționând în interesele organizației criminale condusă de către Vladimir Plahotniuc și alte persoane, prin acordarea de mijloace și instrumente necesare, precum și prin înlăturarea de obstacole la realizarea intențiilor infracționale, a contribuit la realizarea planului elaborat de organizația criminală privind sustragerea în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național”, a precizat PA.

Ghimpu acționând împreună și de comun acord cu președintelui BC „Victoriabank” SA în calitate de complici, folosind situația de serviciu contrar intereselor băncii, știind cu certitudine că toate mijloacele financiare plasate la Banca de Economii SA, BC „Unibank” SA şi BC „Banca Socială” SA urmează să fie sustrase în câteva zile prin metoda eliberării formale a creditelor unor entități juridice afiliate și controlate în totalitate de grupul condus de Ilan Șor, în lipsa unor raționamente economice pentru BC „Victoriabank” SA, „cunoscând cu certitudine despre situația financiară precară a celor trei bănci, conform mai multor indicatori economico-financiari, au acordat instrumente și au înlăturat obstacolele”, fapt ce a permis sustragerea și formarea datoriei Băncii de Economii SA față de BC „Victoriabank” SA în sumă totală de 2 245 548 505 de lei.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

PA a menționat că în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute cu drept de proprietate și în calitate de beneficiar efectiv de către învinuit în valoare de peste 32,7 milioane de lei.