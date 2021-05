Martor în dosarul lui Platon, fostul prim-vicepreședinte al „Victoriabank” Corneliu Ghimpu solicită membrilor CSM tragerea la răspundere a completului de judecată, care a dispus să fie adus silit la ședință

Martorul învinuirii în dosarul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, fostul prim-vicepreședinte al „Victoriabank” Corneliu Ghimpu anunță că a depus o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care cere tragerea la răspundere disciplinară a trei judecătoare, fiind nemulțumit că completul de judecată a dispus ca el să fie adus silit la ședința de miercuri, 19 mai. Plângerea a intrat în posesia ZdG, după ce a fost depusă la CSM.

„Prin prezenta, doresc să aduc în atenția dumneavoastră nemulțumirea mea în legatură cu conduita contrară normelor Legii cu privire la statutul judecătorului și a normelor de etică a judecătorului și a neprofesionalismului vădit al judecătorilor Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani – Olga Bejenari, Angela Vasilenco și Lilia Lupașco”, s-a adresat Corneliu Ghimpu membrilor CSM.

Fostul șef al Consiliul de Administrație al „Victoriabank” spune că avocata l-a informat vineri, 14 mai, că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a dispus aducerea silită a lui, în ședința de judecată, care urmează să aibă loc pe 19 mai curent.

„Despre dispunerea aducerii mele silite pentru 19 mai 2021 avocata Nina Lozan a fost anunțată la telefon, de procurorul de caz, Elena Ceruța”, susține Corneliu Ghimpu.

S-a întâmplat după ce, Corneliu Ghimpu nu a venit la ședința de vineri, 14 mai, în care a fost citat în calitate de martor în dosarul lui Platon.

Ghimpu spune că a anunțat instanța de judecată cu o zi mai devreme despre imposibilitatea prezentării lui la ședință, „pe motiv întemeiat de boală”.

„În cererea prin care am solicitat amânarea audierii mele în calitate de martor pentru o altă zi am indicat că sunt bolnav și consider agravarea stării mele de sănătate ca fiind o consecință directă a administrării recente a vaccinului împotriva COVID-19”, precizează Corneliu Ghimpu.

Fostul prim-vicepreședinte al „Victoriabank” mai declară că la cererea respectivă a anexat certificatul medical, eliberat de medicul de familie, care a indicat starea lui, diagnosticul și tratamentul prescris, pe care îl urmează ambulatoriu, din data de 12 mai curent.

„Instanța de judecată a decis că starea mea de sănătate și tratamentul ambulator îmi permit și chiar mă obligă să mă prezint în ședința de judecată si să fiu audiat în calitate de martor. Instanța a menționat că certificatul medical nu este un document cu putere de dovadă al stării mele de sănătate și că eu ar fi trebuit să prezint un certificat de concediu medical”, menționează Corneliu Ghimpu.

Dosarul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, în care acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare, de șapte luni se află în procedura de revizuire pe masa magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În această perioadă au avut loc peste 40 de ședințe de judecată, dosarul fiind examinat într-un ritm alert, abordare care nu este aplicată și pentru alte dosare de rezonanță. Din septembrie și până în aprilie, acuzarea a adus în fața judecătorilor circa 25 de martori, majoritatea dintre aceștia fiind chemați ulterior să depună mărturii repetat în fața completului de judecători.

În timp ce procurorul care gestionează dosarul declară că poziția acuzării pe marginea acestui dosar va fi expusă doar după cercetarea tuturor probelor, Veaceslav Platon pare să știe deja deznodământul final. Acesta susține că Procuratura a anunțat deja că este nevinovat și că în cererea de revizuire depusă a fost solicitată achitarea sa.