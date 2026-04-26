Liderii mondiali au reacționat după incidentul armat de la dineul corespondenților la Casa Albă: „Este o ușurare imensă că toți sunt în siguranță”

Lideri din întreaga lume și-au exprimat șocul și ușurarea duminică dimineață, 26 aprilie, după incidentul armat de la Washington de la dineul corespondenților la Casa Albă, la care participa și președintele SUA, Donald Trump, relatează presa internațională, citată de Agerpres.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că este „o ușurare imensă” că președintele, Prima Doamnă și toți cei prezenți sunt „în siguranță”.

„Sunt șocat de scenele de la cina corespondenților la Casa Albă de la Washington, din această noapte”, a scris Starmer pe X. „Orice atac asupra instituțiilor democratice sau asupra libertății presei trebuie condamnat în cei mai duri termeni posibili”.

Prim-ministrul israelian Netanyahu, un apropiat al lui Trump, a afirmat, de asemenea, că el și soția sa au fost „șocați de tentativa de asasinat” asupra lui Trump.

„Suntem ușurați că președintele și Prima Doamnă sunt în siguranță și în putere”, a scris el pe X, felicitând Serviciul Secret al SUA pentru răspunsul „rapid și decisiv”.

Președintele francez Emmanuel Macron a calificat atacul drept „inacceptabil”, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „violența nu are loc în politică, niciodată” și s-a declarat „ușurată” că Trump, soția sa și toți cei prezenți sunt „în siguranță”.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, unul dintre cei mai acerbi critici din Europa ai războiului americano-israelian împotriva Iranului, a condamnat de asemenea atacul.

„Violența nu este niciodată răspunsul. Omenirea va merge mai departe doar prin democrație, coexistență și pace”, a notat el.

Prim-ministrul canadian Mark Carney, care a fost printre primii care au reacționat la evenimentele dramatice din capitala SUA, și-a exprimat la rândul său ușurarea că toată lumea este în siguranță.

„Violența politică nu are ce căuta în nicio democrație și gândurile mele sunt alături de toți cei care au fost zdruncinați de acest eveniment tulburător”, a scris el pe X.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis un mesaj similar pe X, subliniind că „violența nu trebuie să fie niciodată răspunsul”.

Și prim-ministrul pakistanez Shebhaz Sharif s-a declarat „profund șocat de acest atac armat tulburător”.

„Sunt ușurat să știu că președintele Trump, Prima Doamnă și ceilalți participanți sunt în siguranță. Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de el și îi doresc multă sănătate și siguranță în continuare”, a postat Sharif pe X.

Președintele Donald Trump a fost evacuat sâmbătă seara, 25 aprilie, de la o cină de gală cu presa, după un atac armat la hotelul Washington Hilton. Reprezentanții federali și locali ai forțelor de ordine au declarat că un suspect a fost reținut. Într-o conferință de presă la Casa Albă, sâmbătă seara târziu, Trump a spus că a vorbit cu un ofițer al Serviciului Secret care a fost împușcat și lovit în vestă la fața locului și că acum „se descurcă excelent”, potrivit POLITICO.