Donald Trump anunță că, în urma unui nou control medical, rezultatele sale sunt excelente, inclusiv testul cognitiv

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că a încheiat un nou control medical la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, afirmând că toate rezultatele au fost excelente.

Liderul de la Casa Albă nu a precizat însă dacă este vorba despre o nouă evaluare medicală sau dacă s-a referit la examinarea efectuată la sfârșitul lunii mai.

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, unde Trump a transmis că a solicitat, din nou, și un test cognitiv, despre care susține că l-a promovat fără greșeală.

Declarația vine în contextul în care starea de sănătate și capacitatea cognitivă a liderilor politici americani rămân subiecte intens dezbătute în spațiul public, scrie Reuters, citat de mediafax.ro.

În mesajul publicat în spațiul online, Donald Trump afirmă că și-a încheiat „un control medical perfect” la Walter Reed și că efectuează astfel de examinări o dată la șase luni.

Președintele SUA a mai precizat că a cerut efectuarea unui nou test cognitiv, despre care spune că l-a trecut cu succes. „Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed. Fac acest lucru la fiecare șase luni și am cerut încă un test cognitiv. Sunt singurul președinte care a făcut acest lucru de trei ori și le-am trecut pe toate cu succes. Am răspuns corect la fiecare întrebare”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Trump, care a împlinit 80 de ani în luna iunie, nu a oferit detalii suplimentare privind data exactă a examinării și nici dacă urmează ca rezultatele evaluării medicale să fie făcute publice.

Declarația președintelui a generat întrebări deoarece nu este clar dacă acesta a efectuat recent un nou control medical sau dacă s-a referit la evaluarea realizată la sfârșitul lunii mai.

După examinarea medicală din primăvară, Donald Trump declara că „totul a fost perfect”, fără ca atunci să fie semnalate probleme de sănătate.

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit informații suplimentare care să clarifice dacă liderul american a fost supus unei noi evaluări medicale sau dacă mesajul publicat pe Truth Social face referire la consultul anterior.

Deocamdată, administrația americană nu a publicat un raport medical actualizat care să confirme declarațiile făcute de președinte, iar momentul exact al examinării rămâne neclar.