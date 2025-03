Donald Trump amenință Rusia cu sancțiuni „la scară largă”

La câteva zile după ce a declarat că „Rusia este pregătită pentru pace”, președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță vineri, 7 martie, că ia în calcul aplicarea de sancțiuni și taxe vamale pentru Federația Rusă, din motiv că forțele ruse continuă să bombardeze masiv regiunile ucrainene.

Într-o postare pe platforma X, fost Twitter, liderul de la Casa Albă cheamă Rusia și Ucraina la masa de negocieri, „înainte de a fi prea târziu”.

"Based on the fact that Russia is absolutely 'pounding' Ukraine on the battlefield right now, I am strongly considering large scale Banking Sanctions, Sanctions, and Tariffs on Russia until a Cease Fire and FINAL SETTLEMENT AGREEMENT ON PEACE IS REACHED. To Russia and Ukraine,… pic.twitter.com/kwrfbaQw4d