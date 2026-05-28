LIVE TEXT „Este important ca America să audă Ucraina” – Zelenski despre scrisoarea trimisă lui Trump. Război în Ucraina, ziua 1555

7:47 După ce a transmis o scrisoare președintelui american Donald Trump, avertizând asupra agravării deficitului de sisteme de apărare antiaeriană al Ucrainei, în special în ceea ce privește capacitățile de interceptare a rachetelor balistice, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a publicat un video în care a menționat că „este important ca America să audă Ucraina”.

„În această săptămână, am pregătit o scrisoare specială adresată Președintelui Statelor Unite și Congresului. Iar ieri, scrisoarea a fost oficial transmisă instituțiilor din Washington. Este destul de rar ca liderul unui alt stat să se adreseze simultan atât Președintelui, cât și Congresului Statelor Unite printr-o scrisoare. Însă situația actuală necesită acțiuni – acțiuni rapide și eficiente. Este important ca America să audă Ucraina. Înțelegem că o mare parte a atenției lumii este acum concentrată asupra războiului din Iran. Dar și războiul de aici, din Europa, trebuie să fie încheiat – un război foarte sângeros, aflat deja în al cincilea an la scară largă. Și cu cât vom reuși mai repede să oferim o protecție mai mare împotriva amenințărilor balistice, cu atât mai repede vom putea face diplomația să funcționeze.

Atât timp cât Rusia continuă să se bazeze pe rachete, interesul său pentru diplomație nu este real. Trebuie să corectăm acest lucru. Și putem face asta doar împreună cu America. Ucraina este recunoscătoare Americii pentru tot sprijinul oferit. Iar Ucraina va fi și mai recunoscătoare pentru o pace demnă și pentru garanții de securitate. Toate acestea sunt posibile – dacă există suficientă hotărâre. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a declarat președintele ucrainean.

