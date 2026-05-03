Donald Trump afirmă că SUA ar putea relua atacurile împotriva Iranului „dacă acesta nu se comportă cum trebuie”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, 2 mai, că a fost informat cu privire la conceptul unui acord cu Iranul, dar că așteaptă formularea exactă a acestuia, avertizând totodată că există în continuare posibilitatea reluării atacurilor asupra țării în cazul în care Teheranul „nu se comportă corespunzător”, potrivit Reuters.

Un înalt oficial iranian a declarat pe 2 mai că o propunere iraniană respinsă până acum de Trump ar deschide traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz și ar pune capăt blocadei SUA asupra Iranului, lăsând discuțiile privind programul nuclear al Iranului pentru mai târziu.

Întrebat despre propunerea Iranului înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Miami, la West Palm Beach, Florida, Trump a răspuns:

„Mi-au prezentat conceptul acordului. Urmează să-mi transmită textul exact chiar acum.”

El a adăugat pe contul său de social media că nu-și poate imagina ca propunerile să fie acceptabile și că Iranul nu a plătit un preț suficient de mare pentru ceea ce a făcut.

„Nu vreau să spun asta. Adică, nu pot spune asta unui reporter. Dacă se comportă necorespunzător, dacă fac ceva rău, vom vedea în acest moment. Dar este o posibilitate care s-ar putea întâmpla”, a răspuns Trump, întrebat dacă ar putea relua atacurile asupra Iranului.

Iranul declară că este gata pentru diplomație

Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară și a declarat vineri, 1 mai, că nu este mulțumit de ultima propunere iraniană, în timp ce ministrul de externe al Iranului a afirmat că Teheranul este gata pentru diplomație dacă SUA își schimbă abordarea.

Reuters și alte agenții de știri au relatat în ultima săptămână că Teheranul propunea redeschiderea strâmtorii înainte de soluționarea problemelor nucleare. Oficialul a confirmat că acest nou calendar a fost acum prezentat într-o propunere oficială transmisă Statelor Unite prin intermediul mediatorilor.

Trump a mai spus vineri că, „din punct de vedere uman”, nu preferă acțiunea militară și le-a spus liderilor Congresului că nu are nevoie de permisiunea lor pentru a prelungi războiul dincolo de termenul stabilit de lege pentru acea zi, deoarece încetarea focului a „încheiat” ostilitățile.

Deși repetă în mod constant că nu se grăbește, Trump se află sub presiune internă pentru a pune capăt controlului exercitat de Iran asupra strâmtorii, care a blocat 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze și a determinat creșterea prețurilor la benzină în SUA.

Partidul Republican al lui Trump riscă să se confrunte cu o reacție negativă a alegătorilor din cauza prețurilor mai mari, atunci când țara va merge la urne pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Mass-media iraniană a declarat că propunerea de 14 puncte a Teheranului includea retragerea forțelor americane din zonele din jurul Iranului, ridicarea blocadei, eliberarea activelor înghețate ale Iranului, plata compensațiilor, ridicarea sancțiunilor și încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și un nou mecanism de control pentru strâmtoare.

Statele Unite și Israelul și-au suspendat campania de bombardamente împotriva Iranului în urmă cu patru săptămâni, dar nu par să se apropie de un acord pentru a pune capăt unui război care a provocat cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie, a agitat piețele globale și a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea unei recesiuni economice globale mai ample.