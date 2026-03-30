Trump: Iranul a a fost de acord cu majoritatea cererilor din lista de 15 puncte transmise de SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul a fost de acord cu „majoritatea” cererilor din lista de 15 puncte transmise de SUA, prin intermediul Pakistanului, pentru a pune capăt războiului din Iran, scrie CNN.

Întrebat dacă Iranul a răspuns la aceste puncte, președintele le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One: „Ne-au dat majoritatea punctelor. De ce nu ar fi făcut-o?”.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a recunoscut anterior că au fost schimbate mesaje prin intermediari, dar a semnalat scepticismul față de poziția Washingtonului.

Trump a mai spus că Iranul a dat SUA petrol pentru a „dovedi că sunt serioși”. Președintele SUA a spus că, atunci când a vorbit săptămâna trecută despre faptul că Iranul a oferit SUA un „cadou”, el s-a referit la „10 nave uriașe de petrol”.

„Și astăzi ne-au oferit un alt cadou. Ne-au dat 20 de nave pline cu petrol, care vor începe să fie transportate mâine. Avem întâlniri foarte bune, atât direct, cât și indirect, și cred că primim o mulțime de puncte foarte importante”, a declarat Trump.

Planul din 15 puncte pentru Iran

Anterior, The New York Times a scris că Statele Unite au pregătit și comunicat autorităților iraniene despre un plan de încheiere a războiului, citând surse. Potrivit surselor publicației, planul constă din 15 puncte, care acoperă subiecte precum: rachetele balistice, programul nuclear și navigația maritimă.

Șeful Statului Major al Armatei Pakistanului, Asim Munir, a devenit un intermediar cheie între SUA și Iran, au declarat sursele NYT. Munir, au menționat ele, menține legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran și poate transmite mesaje între SUA și Iran.

Jurnalistul israelian Yaron Avraham de la Canalul 12 a relatat că, potrivit informațiilor sale, planul de pace al SUA prevede ca Iranul să abandoneze complet programul său nuclear, să demonteze instalațiile sale nucleare din Fordow, Natanz și Isfahan și să predea tot uraniul îmbogățit către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

La fel, conform sursei citate, Iranul trebuie să înceteze să-și sprijine grupurile intermediare din regiune și să limiteze numărul și raza de acțiune a rachetelor sale. Planul de pace al SUA prevede ca Strâmtoarea Ormuz să devină o zonă de liberă navigație.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, se precizează în plan, toate sancțiunile împotriva Iranului vor fi ridicate și se va oferi asistență „pentru dezvoltarea proiectului nuclear civil din Bushehr”, unde se construiește o centrală nucleară, scrie The New York Times.

