Dodon și apărătorii săi au cerut recuzarea magistratului Vladislav Gribincea și a întregului complet de judecată care examinează dosarul „Kuliok”

Igor Dodon a cerut recuzarea noului membru al completului de judecată, Vladislav Gribincea. Cu o cerere asemănătoare au venit și apărătorii săi, care însă au cerut recuzarea întregului completul. Apărarea a invocat „o strânsă legătură între domnul magistrat Vladislav Gribincea și partidul de guvernare”. Ambele cereri au fost examinate marți, 25 noiembrie 2025, într-o singură procedură, și au fost respinse ca „neîntemeiate”.

Marți, 25 noiembrie 2025, la Curta Supremă de Justiție au fost examinate două cereri de recuzare depuse de Igor Dodon și apărătorii săi. S-a întâmplat după ce componența completului a fost modificată, iar magistratul Vladislav Gribincea, alături de Stella Bleșceaga și Ghenadie Eremciuc, urmează să examineze dosarul.

În timp ce Igor Dodon a cerut recuzarea exclusiv a noului membru al completului de judecată, Vladislav Gribincea, apărătorii săi au cerut recuzarea întregului complet, format din Vladislav Gribincea, Stella Bleșceaga și Ghenadie Eremciuc.

Completul de judecată care examinează dosarul „Kuliok”: Vladislav Gribincea, Stella Bleșceaga și Ghenadie Eremciuc.

În discuție cu presa, apărătorul a invocat „o strânsă legătură” între magistrat și Partidul Acțiune și Solidaritate.

„Planează dubii de o strânsă legătură între domnul magistrat Vladislav Gribincea și partidul de guvernare. Această legătură se explică prin legătura de afinitate cu fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, al cărui cumnat este, el totodată fiind vice-președinte al partidului PAS, prin faptul că soția domnului Gribincea a fost numită prin decret prezidențial, fără concurs, în calitate de membru al Consiliului Național de Justiție și acum este președinte al Consiliului Național de Justiție, prin participarea tuturor colegilor domnului Gribincea din CRJM (n.r. Centrul de Resurse Juridice din Moldova) în etapele de reformare a justiției, prin creșterea și cariera fulminantă a domnului Gribincea în calitate de judecător al Curții Supreme de Justiție anume în perioada în care PAS este la guvernare”, a explicat apărătorul Nicolae Posturusu.

Ambele cereri au fost examinate astăzi, 25 noiembrie 2025, într-o procedură. Magistrații CSJ au fost ambele cereri ca neîntemeiate.

Completul de judecată, modificat de trei ori

Dosarul a ajuns pe masa magistraților Cursții Supreme de Justiție în luna octombrie a anului 2022, fiind repartizat spre examinare unui complet format din judecătorii Vladimir Timofti, Ghenadie Plămădeală și Anatolie Țurcan.

Doar câteva luni mai târziu, în februarie 2023, doi dintre membrii completului, Vladimir Timofti și Ghenadie Plămădeală, au demisionat, motivul fiind procedura de vetting pe care au refuzat s-o treacă. Astfel, completul a fost modificat, iar cei doi au fost înlocuiți de Ion Malanciuc și Ghenadie Eremciuc, transferați temporar la CSJ din instanțele inferioare.

În 2024, Anatolie Țurcan, singurul magistrat din completul inițial rămas să judece cauza, nu a trecut vettingul, fiind inițial suspendat din funcție, iar ulterior – demis. Locul acestuia a fost substituit de magistrata Stella Bleşceaga.

În iunie 2025, Ion Malanciuc a fost numit judecător al Curţii Constituţionale, iar completul a fost din nou modificat. Locul lui Melniciuc a fost ocupat de judecătorul Vladislav Gribincea.