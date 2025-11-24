Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero din cauza înlocuirii unui judecător

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte și actualul deputat Igor Dodon, va fi reluat de la zero, a dispus Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a precizat Procuratura Anticorupție (PA) pentru Ziarul de Gardă.

„Curtea Supremă de Justiție a dispus reluarea examinării dosarului în cadrul căruia Igor Dodon are calitatea de inculpat, motiv fiind înlocuirea unui judecător din complet”, a precizat PA, pentru ZdG.

Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciu şi Stella Bleşceaga, preşedintele completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani. Astfel, ședințele au fost puse pe pauză.

Potrivit TVR Moldova, săptămâna trecută, părţile din dosar au fost anunţate că Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea, iar din acest motiv dosarul va fi reluat de la zero.

„Potrivit încheierii privind organizarea ședințelor de judecată este indicat că se reia de la început cercetarea judecătorească în cauza penală”, a declarat serviciul de presă al CSJ.

Conform PA, în cadrul ședințelor de judecată în fața Curții Supreme de Justiție au fost audiați 15 martori ai acuzării, precum și au fost examinate un șir de procese-verbale și documente.

Marți, 25 noiembrie, va avea loc prima şedinţă în completul nou de magistraţi.

Istoria dosarului „kuliok”

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu culioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.

Igor Dodon mai este vizat în alte două dosare penale, ambele comasate și examinate în prima instanță la Judecătoria Chișinău. Acesta este învinuit de săvârșirea infracțiunii de „depășire a atribuțiilor de serviciu de către o persoană cu funcție de demnitate publică, în interesul unui grup criminal organizat”, într-un dosar numit generic „Energocom” și de folosirea și deținerea unui document oficial fals.