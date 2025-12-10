DOC Un cetățean ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri de peste 6 milioane de lei. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția

Un cetățean al Ucrainei a fost condamnat la nouă ani închisoare după ce a adus prin contrabandă în R. Moldova droguri de peste șase milioane de lei, anunță miercuri, 10 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Pedeapsa este mai blândă din motiv că acesta și-a recunoscut vinovăția în timpul cercetării penale, conform Procuraturii.

Conform sentinței consultate de Ziarul de Gardă, inculpatul este Viktor Nikiforov.

„Faptele recunoscute de condamnat au fost comise în primăvara lui 2025. Atunci când bărbatul din Lviv în vârstă de 38 de ani de ani a adus drogurile de tip alfa-PVP („sare”) în R. Moldova la volanul unui Audi Q5, acesta a evitat să le declare în vama din Briceni.

Astfel, în prima sa călătorie, acesta a adus aproape șapte kilograme, dintre care a livrat aproape un kilogram într-o locație în apropierea localității Vatici, lângă traseul M5 Lupea-Recea-Vatici, iar o altă cantitate similară – într-o fâșie forestieră din Susleni, Orhei. Peste o lună, acesta din nou a introdus în R. Moldova droguri – peste cinci kilograme ambalate în 10 pachete, ascunse în torpedoul mijlocului de transport, acoperite cu bandă adezivă în sistemul de ventilare, sub parbrizul din față.

În urma documentării primului caz de trafic de droguri și ridicarea lor din locațiile livrate de inculpat lângă Recea și Susleni pentru persoanele cu care comunica prin aplicația mobilă Telegram, dar și celui de-al doilea, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii vamali l-au reținut pe bărbat, iar cele 12 kg de droguri au fost ridicate și urmează să fie supuse nimicirii, prin ardere.

La demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, traficantul de droguri a fost plasat în arest preventiv, prin încheierea judecătorului de instrucție. Acum, prin sentința pronunțată, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la nouă ani închisoare și a satisfăcut și solicitarea procurorilor PCCOCS de încasare de la inculpat a 155 000 de lei ca și cost al mașinii de model Audi Q5 folosite la transportarea drogurilor (așa cum mașina aparține altei persoane)”, precizează reprezentanții Procuraturii.

Potrivit Codului penal, traficul de droguri comis în aceste circumstanțe se pedepsește cu închisoarea pentru un termen de la 7 la 15 de ani.