DOC Scrisoare deschisă, semnată de mai mulți artiști pentru revenirea emisiunii „Evantai Folcloric” la televiziunea publică, scoasă din grila de emisie la începutul anului. Directorul general al TRM: „A fost o decizie administrativă”

Mai mulți artiști din R. Moldova au semnat o scrisoare deschisă adresată directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, prin care își exprimă „nedumerirea” privind încetarea emisiunii „Evantai Folcloric” de la Moldova 1 și încetarea contractului de muncă a jurnalistei Nina Bolboceanu. Scrisoarea, expediată ZdG, este semnată de 26 de oameni de artă, printre care Nicolae Botgros, Vasile Iovu, Vasile Romanciuc și surorile Osoianu.

Semnatarii scrisorii deschise consideră „de bun-simț să se restabilească, în conformitate cu dreapta judecată, locul adevărului în albia lui firească: emisiunea „Evantai Folcloric” realizată și prezentată de Nina Bolboceanu duminică, ora 18.00, TV Moldova 1”.

Oamenii de artă care au semnat scrisoarea menționează că „Nina Bolboceanu și „Evantai Folcloric” reprezintă, cu siguranță, un brand al Moldova 1”.

„(…) Dacă instituția pe care o dirijați și gestionați are un program îndrăgit de publicul larg și beneficiază de un angajat profesionist care îl realizează, este, în opinia noastră, nefiresc, abuziv, injust să se suspende un brand, să se facă risipă de ceea ce reprezintă una dintre imaginile atractive ale TV Moldova 1. A crea ceva nou, într-un an nou, tânăr și proaspăt, e foarte util, dar nu e obligatoriu să se șteargă cu buretele ceea ce s-a lucrat și se lucrează cu suflet, cu dăruire și sacrificiu pentru a realiza, timp de mai mulți ani, o emisiune spre bucuria telespectatorilor noștri.

Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul televiziunii, „Evantai Folcloric” este o emisiune de Nina Bolboceanu ce promovează cântecul popular. În emisiune sunt difuzate secvenţe de la cele mai renumite festivaluri folclorice de pe ambele maluri ale Prutului, simpozioane, evenimente de lansare a cărţilor și albumelor muzicale”.

Scrisoarea adresată directorului general al Companiei „Teleradio Moldova”, Vald Țurcanu:

Jurnalista Nina Bolboceanu, în vârstă de 68 de ani, a declarat pentru ZdG că a fost anunțată de către companie, la 22 decembrie 2022, despre încetarea contractului de muncă. Aceasta a fost angajată la televiziunea publică acum 45 de ani, iar în ultimii 35 de ani a fost „redactoare, producătoare și regizoare” a emisiunii „Evantai Folcloric”. Emisiunea a fost scoasă din grila de emisie a postului public de televiziune la începutul anului 2023.

„Eram în concediu când am primit un mesaj. Eu, care eram în concediu, pregăteam deja alte emisiuni. A fost o veste neașteptată pentru mine și pentru cei cu care lucram. Sunt în televiziune de 45 de ani, nu am plecat nicăieri în altă parte. Dintre care 35 de ani fac emisiunea „Evantai Folcloric”. Eu sunt redactor, producător și regizor. E o emisiune populară, care are spectatori.

Mai urât de cum s-a procedat, nu se mai poate. După 45 de ani de muncă (…). După ceea ce se întâmplă de un an de zile, de când au venit șefii, mi-am dat seama că emisiunea mea este în pericol. Nu mai era duminica, au mutat-o sâmbăta. Că nu mai era la ora obișnuită.

Înainte de a-ți lua rămas bun de la mine, cheamă-mă cel puțin și spune-mi un „Mulțumesc că ai fost la noi 45 de ani, ești liberă.

Nu-i vorba de vârsta mea, nici că emisiunea ar fi proastă. (…) Vreau să mă întorc la televiziune, să muncesc în continuare. Nu vreau să pătimesc din cauza că cineva are interese. Apele sunt foarte tulburi și se trag sforile. Să nu mă cheme niciunul, e strigător la cer. Urât. Mai urât nu se putea de procedat”, a povestit Nina Bolboceanu.