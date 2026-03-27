DOC Salariu lunar de peste 230 de mii de lei și un împrumut de peste 300 de mii de euro contractat anul trecut. Averea și veniturile guvernatoarei BNM pentru 2025

Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a încasat în 2025 venituri salariale nete de 2 786 092 de lei, adică un salariu lunar de peste 232 de mii de lei, potrivit declarației sale de avere depuse recent la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Tot anul trecut, Anca Dragu și soțul său au obținut venituri din locațiune de 188 745 de roni, echivalentul a 749 808 de lei moldovenești. Guvernatoarea BNM mai declară o diurnă de 187 531 de lei moldovenești, o remunerare de 3 248 de roni (12 903 lei moldovenești, n.r.) de la ASE București și o dobândă de 7 320 de lei de la B.C. „Victoriabank” S.A.

Familia Dragu deține două intravilane, 10 bunuri imobile, dintre care cel mai recent, un apartament achiziționat în 2024, cu suprafața de 89 de metri pătrați (cota-parte 1/2), evaluat la 165 000 de euro. De asemenea, familia guvernatoarei deține un Mercedes CLA-200 CDI, care ar valora 28 500 de euro, și un vehicul motorizat Honda în valoare de 2 000 de euro.

Totodată, familia Ancăi Dragu deține mai multe active financiare în România. Soțul guvernatoarei deține participații (100%) în „Amexim” SRL și „Amexim Car 94” SRL, ambele având ca gen de activitate comerțul.

În 2025, Anca Dragu a contractat un împrumut de 301 927 de euro de la compania imobiliară românească „Eden House Development” SRL, pe care urmează să-l ramburseze până la sfârșitul anului 2026. Potrivit actului său de avere, pe parcursul anului fiscal precedent, guvernatoarea BNM a restituit din împrumut suma de 230 000 de euro.

În 2024, Anca Dragu a avut un salariu lunar de peste 212 mii de lei.

Anca Dragu este fostă ministră română de Finanțe și ex-senatoare a Uniunii Salvați România (USR) de București. Aceasta a fost numită la conducerea BNM pe 22 decembrie 2023, după demiterea fostului guvernator, Octavian Armașu. Ulterior, Dragu a obținut și cetățenia R. Moldova.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei are un mandat de șapte ani.