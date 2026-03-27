StopFals: Cum prezintă propaganda Kremlinului starea de urgență în energetică? De la distorsionări și omisiuni intenționate la învinovățirea Ucrainei

Instituirea stării de urgență în domeniul energetic în R. Moldova a fost exploatată rapid de propaganda rusă printr-un amestec de omisiuni deliberate, distorsionări și narațiuni false, scrie portalul StopFals.

În timp ce unele surse au trecut sub tăcere cauza reală a avariei – atacurile cu drone rusești asupra liniei electrice Isaccea-Vulcănești, care traversează teritoriul Ucrainei – altele au prezentat decizia autorităților drept dovadă de „incompetență”, instrument de manipulare sau pretext pentru restrângerea drepturilor cetățenești. S-a încercat, totodată, transferul vinei Rusiei pentru avarierea liniei electrice pe Ucraina, scrie sursa citată.

Parlamentul R. Moldova a decis cu 72 de voturi, la 24 martie, instituirea stării de urgență în energetică pentru 60 de zile, la solicitarea Guvernului, după avarierea liniei electrice Isaccea-Vulcănești, pe teritoriul Ucrainei, urmare a unui atac cu drone rusești. În condițiile riscului deconectărilor de energie electrică, Guvernul a aprobat ulterior un set de măsuri pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență.

Niciun cuvânt despre Rusia

StopFals scrie că una dintre tacticile abordate de sursele propagandistice (inclusiv presa din Rusia) au tăcut în privința cauzei care a provocat instituirea stării de urgență în R. Moldova.

Astfel, agenția rusă de stat TASS sau publicații precum Vesti și Life au scris despre posibile deconectări de energie electrică din cauza avariei la linia electrică Isaccea-Vulcănești, dar nu au precizat că aceasta a fost provocată de bombardamentele rusești.

Guvernarea, acuzată pentru starea de urgență cauzată de atacurile ruse

Pe de altă parte, sursa citată scrie că un număr impunător de canale de Telegram cu politică editorială pro-Kremlin au prezentat instituirea stării de urgență drept o decizie inutilă și care ar demonstra „incompetența guvernării”. Aceste surse au trecut sub tăcere sau au menționat tangențial cauza avariei, adică bombardamentele rusești.

„Țara condusă de PAS bate toate recordurile la tot felul de situații de urgență. Deși, atât în condiții de urgență, cât și în condiții obișnuite, oricum nu le iese nimic bun”, potrivit canalului de Telegram Newsmd24.

„Ne jenăm să întrebăm: starea de urgență a devenit acum un mod universal de a acoperi găurile propriei incompetențe?”, a scris Gagauznewsmd.

StopFals scrie că în aceeași manieră au abordat subiectul și alte canale de Telegram, dar și unii politicieni pro-ruși. Potrivit deputatului socialist Bogdan Țîrdea, cunoscut pentru promovarea constantă de falsuri și manipulări, starea de urgență „nu e decât un instrument de manipulare” din partea guvernării, care ar fi recurs la această decizie pentru a menține starea de frică în rândul populației.

