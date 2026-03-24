DOC „Lipsa voinței succesorilor de a continua procesul”. Litigiul intentat împotriva CSM de către un fost judecător acuzat de trafic de influență, încetat după moartea acestuia

Procesul de judecată intentat de fostul judecător al Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost încetat de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ), în urma decesului acestuia. Diaconu solicitase în instanță anularea unei decizii a CSM prin care a fost eliberat acordul pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința sa. Hotărârea CSJ a fost pronunțată pe 23 martie.

Judecătorii susțin că posibilii succesori nu au depus cereri pentru a fi introduși în proces și „nu și-au exprimat voința de a prelua calitatea procesuală a reclamantului”. Astfel, având în vedere decesul fostului judecător (găsit împușcat într-un parc din capitală în august 2025, n.r.) și „lipsa voinței succesorilor de a continua procesul”, CSJ a constatat întrunirea condițiilor legale pentru încetarea litigiului.

„(…) Instanța reține că litigiul privind anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 528/33 din 14 noiembrie 2023 are un caracter strict personal, fiind indisolubil legat de statutul profesional al reclamantului, de exercitarea funcției de demnitate publică şi de răspundere penală, deci nu poate face obiectul succesiunii în drept, iar succesorii reclamantului decedat nu pot continua procesul sub acest aspect, lipsind atât interesul juridic actual, cât și posibilitatea realizării efective a dreptului pretins (…).

Dat fiind faptul că posibilii succesori în drepturi nu au formulat cereri de introducere a sa în proces și nu și-au exprimat voința de a prelua calitatea procesuală a reclamantului, instanța reține că în lipsa unei asemenea manifestări, raportul juridic procesual rămâne lipsit de subiectul activ, ceea ce face imposibilă continuarea examinării cauzei pe fond (…)”, se spune în hotărârea CSJ.

Mihail Diaconu, găsit împușcat într-un parc

Fostul judecător Mihail Diaconu a fost găsit fără suflare în dimineața zilei de 12 august 2025. Trupul neînsuflețit a fost descoperit în sectorul Rîșcani al capitalei, cu urme de împușcătură. Acesta era posesor de armă. Tot în acea perioadă, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că versiunea preliminară examinată de oamenii legii era că bărbatul s-ar fi sinucis.

„Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. Alte leziuni pe suprafața corpului nu au fost depistate. Menționăm faptul că anterior acesta a deținut funcția de judecător”, se menționează în comunicatul IGP din 2025.

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat un mesaj în care și-a exprimat „regretul profund față de tragicul deces al fostului judecător Mihail Diaconu”. Instituția a menționat atunci că, până la finalizarea anchetei, nu va face comentarii suplimentare.

Pe 1 iulie 2025, CSM a aprobat raportul Comisiei de evaluare externă în privința fostului judecător, prin care s-a constatat că acesta nu a promovat evaluarea. În consecință, CSM a dispus decăderea lui din dreptul de a exercita funcția de judecător pentru o perioadă de 7 ani, precum și funcții de demnitate publică. Diaconu a contestat decizia.

A fost vizat în două dosare de trafic de influență

În iunie 2025, fostul judecător Mihail Diaconu a ajuns pe banca acuzaților într-un dosar de trafic de influență. Acesta, împreună cu Valentina Garabagiu și Garri Bivol, a fost vizat și într-un alt dosar penal pentru aceeași infracțiune. Potrivit probelor administrate de procurorii anticorupție, cei trei judecători ar fi acționat în baza unor înțelegeri prealabile, în scopul influențării și obținerii unor soluții favorabile în cauze penale aflate pe rolul instanțelor de judecată.

În al doilea dosar, conform procurorilor, Diaconu, activând în calitate de judecător la Curtea de Apel Centru, în august 2023, i-ar fi spus unui avocat stagiar că are influență asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică, membri ai Comisiei de admitere la studii din cadrul Institutului Național al Justiției (INJ), pe care i-ar fi putut determina să faciliteze admiterea soției acestuia la studii, în calitate de candidat la funcția de judecător. În schimbul acestei pretinse influențe, ex-judecătorul ar fi acceptat de la avocatul stagiar mijloace bănești, a căror sumă nu fusese stabilită la acel moment, în biroul său de serviciu. În mai 2025, avocatul stagiar a fost condamnat pentru cumpărarea traficului de influență, fiind sancționat cu o amendă de 125 000 de lei.

Pe 14 noiembrie 2023, CSM a admis sesizarea fostului procuror general interimar, Ion Munteanu, referitor la eliberarea acordului pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința ex-judecătorului pentru trafic de influență. Ulterior, Diaconu a atacat în instanță hotărârea Consiliului, solicitând anularea acesteia.