DOC Inspectoratul General pentru Migrație are un nou șef-adjunct

Inspectoratul General pentru Migrație are un nou șef-adjunct
Victor Veveriță a fost numit în funcția de șef-adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Acesta a fost prezentat miercuri, 23 decembrie, echipei instituției.
Victor Veveriță activează în cadrul Inspectoratului din anul 2015, activând în domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor.
„În noua sa calitate, domnul Victor Veveriță va coordona domenii de importanță strategică pentru activitatea Inspectoratului, inclusiv prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor în R. Moldova, precum și domeniul admisiei și reglementării șederii străinilor pe teritoriul R. Moldova, contribuind la consolidarea unui management eficient al proceselor migraționale.
Anterior, acesta a acumulat experiență relevantă și în domeniul investigațiilor, activând în mai multe subdiviziuni ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (…)”, arată un comunicat al IGM.
În ultima sa declarație de avere și interese personale, Victor Veveriță indică venituri salariale de 361 890 de lei. Anul trecut, Veveriță a primit o donație de 20 000 de lei.