ULTIMA ORĂ Primele detalii despre perchezițiile de la Ministerul Agriculturii: un secretar de stat și reprezentantul unui agent economic, reținuți într-un dosar de corupție

Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 2 iulie, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție (PA), într-o cauză penală pornită pe fapte de corupție.

Potrivit unui comunicat al CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)„ în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina”.

„Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii anticorupție efectuează percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și la alte adrese, în scopul acumulării și consolidării probatoriului”, se mai menționează în comunicat.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale, conform CNA.

Reprezentanții MAIA n-au răspuns apelurilor Ziarului de Gardă pentru un comentariu la subiect.