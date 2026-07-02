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ULTIMA ORĂ Percheziții la Ministerul Agriculturii. Două persoane au fost reținute într-un dosar de corupție
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție. Două persoane au fost reținute. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Ina Voloșciuc, purtătoarea de cuvânt a CNA.
„Vom reveni cu mai multe detalii”, a spus Voloșciuc.
TV8 scrie că acțiunile de urmărire penală au loc la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).