„Nereguli grave” la Rezervația „Pădurea Domnească”: Ministerul Mediului cere demiterea directorului

Ministerul Mediului solicită eliberarea din funcție a directorului Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”, Sergei Bucatari, după ce un raport de control a constatat „management dezastruos și o incompetență revoltătoare”. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, afirmă că în urma controlului au fost depistate pierderi financiare, nereguli în procesul de împădurire și restanțe salariale de cinci luni pentru angajați.

Potrivit unei postări publicate de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, raportul de control arată că instituția se confruntă cu un „blocaj administrativ și financiar critic”.

Ministrul susține că una dintre cele mai „grave nereguli” vizează realizarea planului de împădurire. Conform raportului, doar 40% din terenurile destinate plantării au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce restul suprafețelor au fost catalogate drept „nesatisfăcătoare”, lucrările fiind executate doar parțial sau deloc.

Totodată, în cadrul verificărilor în teren ar fi fost constatată lipsa a 81 540 de puieți care figurează în acte. În apropierea satului Chetriș, inspectorii au identificat alți 41 700 de puieți abandonați pe sol, care, potrivit ministrului, s-au uscat și au fost „compromiși” în totalitate.

Pe plan financiar, Hajder afirmă că întreprinderea înregistrează pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. În același timp, angajații rezervației nu și-ar fi primit salariile de cinci luni.

„În fața acestui management defectuos și a prejudiciilor aduse statului, solicit eliberarea din funcție a directorului Rezervației «Pădurea Domnească» și inițierea măsurilor urgente de reglementare a situației”, a declarat ministrul.

Hajder a menționat că acesta nu este un caz izolat. Potrivit lui, a fost finalizat și raportul de control la Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni, unde au fost depistate abateri privind administrarea fondului forestier și gestionarea masei lemnoase. În urma constatărilor, directorul întreprinderii a fost demis.