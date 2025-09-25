DOC Decizia motivată a Curții de Apel Centru în dosarul lui Iurie Roșca, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență

Colegiul penal al Curții de Apel Centru consideră că pedeapsă aplicată fostului viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, de patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis „este una corectă şi echitabilă, care va atinge scopul legii penale, va restabili echitatea socială, va corecta condamnatul şi va preveni săvârșirea de noi infracțiuni”, se spune în hotărârea motivată a instanței de apel, consultată de Ziarul de Gardă.

„(…) Instanța de apel reține că, la examinarea cauzei penale de învinuire a lui Roșca Iurie de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (3) lit. a) din Codul penal, apărarea a pledat pentru achitarea inculpatului de săvârșirea infracțiunii, iar acuzatorul de stat în fond a solicitat recunoașterea vinovăției ultimului și cu aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis (…).

Colegiul penal conchide că, pedeapsă aplicată inculpatului Roșca Iurie de 4 (patru) ani închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis este una corectă şi echitabilă, care va atinge scopul legii penale (…)”, se spune în sentință.

Fostul viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, condamnat la închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, s-ar afla în continuare în Federația Rusă, afirmă surse ale Ziarului de Gardă.

Anterior, ZdG a scris că Iurie Roșca a părăsit teritoriul R. Moldova pe 31 iulie 2024. Acesta a plecat spre București de la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) cu două zile înainte să-și afle sentința, pronunțată de prima instanță.

Pe 25 septembrie 2025, magistrații Curții de Apel Centru au menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea fostului viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), instanța superioară a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, micșorând-o de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. În rest, sentința a fost menținută fără modificări. Decizia este executorie și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de 2 luni de la data comunicării integrale a hotărârii.

Pe 2 august 2024, prima instanță l-a recunoscut vinovat pe Iurie Roșca de comiterea infracțiunii de trafic de influență, dispunând o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța a dispus confiscarea din contul condamnatului, în folosul statului, a sumei de 227 mii de dolari, convertiți în moneda națională conform cursului din ziua executării sentinței, fiind menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia.

„Potrivit investigațiilor, în decembrie 2009, ex-viceprim-ministrul R. Moldova ar fi solicitat, pentru sine, suma de 1 milion de euro de la administratorul unei persoane juridice. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va influența președintele Curții Supreme de Justiție în vederea admiterii unui recurs depus de compania respectivă împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Economice – recurs formulat de către denunțător”, se spune în comunicatul PA.

Iurie Roșca a părăsit teritoriul R. Moldova până la pronunțarea sentinței de condamnare, termenul executării pedepsei urmând a fi calculat din data reținerii acestuia.

Cine este Iurie Roșca?

Iurie Roșca este jurnalist de profesie. La sfârșitul anilor 80, și-a început cariera de politician pe listele grupului de inițiativă al Mișcării Democrație din R. Moldova, transformat în anul 1989 în Frontul Popular Creștin Democrat. Ulterior a fost ales în fruntea formațiunii, redenumită zece ani mai târziu Partidul Popular Creștin Democrat (PPCD). Pe listele acestui partid, Roșca a fost ales deputat în Parlament între anii 1994 și 2009. A deținut două mandate de vicepreședinte al Parlamentului între 1998 și 2001 și în perioada 2005-2009. După ce a chemat oamenii în stradă la proteste împotriva comuniștilor și a lui Voronin în mod special, în aprilie 2005, Iurie Roșca și formațiunea condusă de acesta a votat pentru alegerea lui Vladimir Voronin în funcția de Președinte al Republicii Moldova, gest criticat de o bună parte din electoratul PPCD. În iunie – septembrie 2009 a fost viceprim-ministru, în Guvernul Greceanîi, scrie stopfals.md.

În aprilie 2024, ZdG a scris că Iurie Roșca este unul dintre politicienii promotori ai falsurilor despre recensământ. Fostul președinte al Partidului Popular Creștin Democrat (PPCD), Iurie Roșca, a numit anterior recensământul «великая перезагрузка» (marea resetare, n.r.) și spunea că scopul recensământului este de a sărăci R. Moldova prin inventarierea averii.

„Dacă ne numărați, înseamnă că pregătiți un colaps economic, foame artificială și, în schimbul unei farfurii de terci, ne veți lua averile. Trebuie să înțelegeți că ne vor fi luate averile dacă nu ne vom împotrivi. Acest recensământ face parte din «marea resetare». Ne numără pentru a ne transforma în niște săraci, dependenți de guvernarea care va deveni complet dependentă de corporații transnaționale amplificate de avansul tehnologic”, a spus Iurie Roșca într-un video din 10 aprilie.

Analistul politic Ion Tăbârţă a declarat pentru ZdG că narațiunile lui Iurie Roșca sunt, de fapt, niște teorii ale conspirației.