Discuții despre reforma justiției între CSM și Comisarul european Michael McGrath

Progresul înregistrat în procesul de evaluare externă (vetting), gestionarea volumului de muncă, asigurarea calității evaluărilor și provocările în gestionarea sistemului judiciar. Acestea sunt câteva dintre subiectele care au fost discutate în cadrul unei întrevederi a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu delegația Uniunii Europene, condusă de Michael McGrath, Comisar european pentru Democrație, Justiție, Statul de Drept și Protecția Consumatorilor.

Potrivit unui comunicat al CMSd, discuțiile au vizat necesitățile actuale ale sistemului judiciar, rolul Uniunii Europene în susținerea reformelor, precum și identificarea unor soluții eficiente pentru atragerea candidaților în funcțiile vacante din sistem.

„Consiliul Superior al Magistraturii își reafirmă angajamentul continuu pentru reformele în justiție și asigurarea unui sistem judiciar independent, eficient și în serviciul cetățenilor”, se arată în comunicat.

Din delegatie au mai făcut parte Ana Gallego, Director-General DG JUST, Sham Abdurahim, membru de cabinet, Marie Delplace, ofițer relații internaționale DG JUST, Mate Csicsai, șef adjunct al delegației, Corina Mocanu Bonnin, consilier DG JUST/DG HOME, și Martina Spernbauer, lider de echipă pentru guvernanță.

Din partea Consiliului Superior al Magistraturii au participat președintele Consiliului, Sergiu Caraman, precum și membrii CSM Livia Mitrofan, Lucia Popescu, Aliona Miron, Ion Guzun și Tatiana Tabuncic.