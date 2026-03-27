LIVE TEXT Adunarea Generală a Judecătorilor: În anul 2025, sarcina medie lunară per judecător a fost de 103 dosare, comparativ cu 83 cauze în 2024

Astăzi, 27 martie, are loc Adunarea Generală a Judecărilor. Evenimentul are loc la Palatul Republicii.

UPDATE 12:50 Adunarea Generală a Judecătorilor a fost declarată închisă.

UPDATE 12:45 Președintele CSM, Sergiu Caraman, a acordat diplome magistraților.

UPDATE 12:40 În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor a fost examinat și aprobat proiectul de modificare a Codului de etică și de conduită profesională al judecătorului.

„Modificările vizează actualizarea normelor de conduită profesională pentru a reflecta realitățile contemporane ale activității judiciare, inclusiv în contextul utilizării rețelelor de socializare și al interacțiunii cu mass-media. Ele subliniază prudența în comunicarea publică și evitarea oricăror declarații care ar putea afecta percepția de imparțialitate a judecătorilor, menținerea încrederii publicului în integritatea și independența sistemului judiciar și respectarea principiilor etice în mediul digital, inclusiv utilizarea responsabilă a instrumentelor de comunicare, setărilor de confidențialitate și evitarea distribuției de conținut care ar putea compromite aparența de neutralitate sau imparțialitate. De asemenea, modificările se referă la prevenirea divulgării informațiilor sensibile, inclusiv în discuțiile online sau private, care ar putea afecta independența sau imparțialitatea judiciară”, precizează CSM.

CSM scrie că prin adoptarea acestora, judecătorii din Republica Moldova primesc linii directoare clare pentru echilibrarea dreptului la libertatea de exprimare cu obligația de cumpătare, contribuind astfel la consolidarea demnității funcției și a încrederii publicului în actul de justiție.

Modificările au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

UPDATE 11:52 La eveniment urmează să fie aprobat Regulamentul cu privire la funcționarea Adunării Generale a Judecătorilor. Regulamentul este prezentat de membra CSM, Livia Mitrofan.

UPDATE 11:34 Președintele CSM, Sergiu Caraman a încheiat prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii și al sistemului judecătoresc pentru anul 2025.

UPDATE 11:32 În cadrul prezentării raportului s-a menționat că în anul 2025, sarcina medie lunară per judecător a fost de 103,7 dosare, comparativ cu 83,4 cauze în 2024. „Această creștere de 20 de dosare pe lună (aproximativ 24,3%) reflectă o amplificare semnificativă a încărcării profesionale”, se arată în raport.

UPDATE 11:25 Conform datelor prezentate de Sergiu Caraman, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2025, Inspecției judiciare i-au fost repartizate spre examinare 1295 de sesizări și 761 de petiții, dintre care au fost soluționate 1022 de sesizări și 678 de petiții.

La fel, pe parcursul anului trecut, Colegiu disciplinar a organizat 12 ședințe și a înregistrat 35 de cauze disciplinare, inclusiv 14 restanțe din anul 2024. Din totalul procedurilor examinate, Colegiul a pronunțat 25 de hotărâri, iar 24 de proceduri au rămas restante, urmând să fie soluționate în 2026.

UPDATE 11:22 CSM a desfășurat 50 de ședințe în anul 2025, dintre care 7 au fost excepționale. În total, au fost adoptate 713 hotărâri, care au vizat: cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară, organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești și formarea profesională și cooperarea instituțională, se arată în raportul CSM.

UPDATE 11:17 În 2025 a fost o majorare generală a salariilor judecătorilor cu 3400 de lei, se arată în raportul CSM.

UPDATE 11:14 „2025 a fost un an care a pus la grea încercare sistemul judecătoresc (…) Am adoptat primul plan strategic al CSM pentru perioada 2025-2029 (…) Suprasolicitarea judecătorilor a fost o mare provocare”, a declarat Caraman.

UPDATE 11:09 Președintele CSM prezintă Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii și al sistemului judecătoresc pentru anul 2025.

UPDATE 10:49 Sergiu Caraman a anunțat că partea festivă și protocolară a evenimentului a fost declarată închisă. Urmează să fie propusă alegerea președintelui și secretarului Adunării Generale.

UPDATE 10:43 „Sunt convins că R. Moldova este gata să meargă mai departe cu această reformă importantă a justiției”, a punctat comisarul european.

UPDATE 10:29 La Adunarea Generală a Judecătorilor este prezent și Comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, în perioada 26-27 martie.

UPDATE 10:26 „Siguranța judecătorilor este o prioritate. Cea mai importantă reformă pentru integrarea în UE este justitia. (…) Este un drum care cere consecvență și care nu îl putem amâna”, a menționat președinta.

„Apar primele sondaje care arată o creștere a încrederii în justiție, după decenii în care aceasta a fost în scădere. Este încă mult de muncă pentru ca întreg sistemul să fie cuprins de simțul dreptății, iar reforma să fie dusă la capăt fără a admite vulnerabilități generate de numiri rapide sau insuficient pregătite”, a punctat Maia Sandu.

UPDATE 10:22 La eveniment este prezentă și președinta R. Moldova, Maia Sandu.

„Este necesar să recunoaștem că este încă multă muncă pentru a reforma justiția. Sunt necesare acțiuni în zona managementul instanțelor și formarea profesională. (…) Eforturile CSM trebuie să fie îndreptate spre lupta cu problemele sistemice”, a declarat Maia Sandu.

UPDATE 10:18 „Peste 100 de mii de dosare sunt pe rolul instanțelor. Munca judecătorilor este marcată de presiuni și așteptări uriașe. CSM va rămâne partenerul judecătorilor pentru rezolvarea problemelor structurale”, a declarat Sergiu Caraman.

UPDATE 10:15 „Din cei 352 de judecători, doar 275 s-au înregistrat. Ședința este deliberativă”, a declarat președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman.

Proiectul ordinii de zi a ședinței include următoarele subiecte:

Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii și al sistemului judecătoresc pentru anul 2025;

Aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea Adunării Generale a Judecătorilor;

Aprobarea modificărilor și completărilor operate în Codul de etică și de conduită profesională al judecătorului.

„Consiliul Superior al Magistraturii încurajează participarea activă a judecătorilor și își exprimă convingerea că deciziile luate în cadrul ședinței Adunării Generale vor contribui la dezvoltarea și modernizarea sistemului judecătoresc din R. Moldova”, se spune într-o notă informativă a CSM.

Ultima Adunare Generală a Judecătorilor a fost convocată pe 11 aprilie 2025. În cadrul întrunirii a fost desemnat un membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul judecătorilor Curților de Apel.