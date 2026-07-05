Discurs electoral al lui Trump, de Ziua Independenței SUA. Numeroși artiști și-au anulat prezența, invocând politizarea excesivă a aniversării

Președintele SUA, Donald Trump, a marcat sâmbătă cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite printr-un discurs cu puternice accente electorale, în care și-a reluat apelurile pentru înăsprirea regulilor de vot, a avertizat asupra pericolului comunismului și și-a trecut în revistă principalele realizări, transmite Reuters.

Discursul, susținut pe National Mall din Washington după o întârziere de aproape două ore provocată de furtună, a combinat apelurile la patriotism cu atacuri la adresa unor amenințări pe care Trump le consideră atât interne, cât și externe, notează sursa citată.

Liderul de la Casa Albă a elogiat momente definitorii din istoria Statelor Unite, precum victoriile militare, aselenizarea și primul zbor al fraților Wright, dar și sistemul politic american. În același timp, el a cerut Congresului să adopte proiectele de lege blocate privind limitarea votului prin corespondență și obligativitatea prezentării dovezii cetățeniei pentru înregistrarea alegătorilor.

Trump a afirmat, totodată, că administrația sa a „distrus” armata Iranului și a avertizat asupra riscului extinderii comunismului în Statele Unite. Spre deosebire de predecesorii săi, care evitau în general aparițiile publice de Ziua Independenței, Trump a transformat această sărbătoare într-o platformă politică. În afară de discursul său din 2019, niciun președinte american nu a mai vorbit pe National Mall de 4 iulie din 1951.

Cu câteva zile înainte, Trump afirmase că va susține „un discurs foarte lung”, „doar pentru a demonstra că poate face orice”. În cele din urmă, intervenția sa a durat mai puțin de 40 de minute, fiind considerabil mai scurtă decât multe dintre discursurile sale anterioare.

Participanții au stat ore întregi la cozi pentru a intra la eveniment, pe fondul măsurilor sporite de securitate și al temperaturilor care au ajuns la 39 de grade Celsius. Valul de căldură a determinat anularea mai multor parade și manifestări din capitală. Autoritățile au dispus evacuarea temporară a zonei după apropierea unei linii de furtuni, iar spectatorii s-au adăpostit în muzee și clădiri guvernamentale înainte de a reveni la festivități.

Printre participanți s-au aflat și membri ai organizației naționaliste albe Patriot Front, care au mărșăluit anterior prin Washington și au circulat cu metroul din capitală. Poliția a anunțat că nu au fost raportate incidente violente.

Manifestările dedicate aniversării au fost organizate de grupul Freedom 250, creat de administrația Trump, care a preluat practic coordonarea evenimentelor de la comisia bipartizană înființată în 2016 pentru pregătirea jubileului. O mare parte din National Mall a fost transformată într-un târg tematic, cu roată panoramică, expoziții și standuri ale organizațiilor conservatoare și companiilor din industria de apărare.

Mai multe state conduse de democrați au refuzat să participe oficial la festivități, iar numeroși artiști și-au anulat prezența, invocând politizarea excesivă a aniversării.

Programul Freedom 250 mai include un miting religios cu vorbitori creștini conservatori, competiții sportive și alte evenimente, inclusiv o gală de arte marțiale mixte organizată pe terenul Casei Albe cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către Donald Trump.

Organizația a fost criticată și pentru promovarea așa-numitelor „Freedom Trucks”, despre care contestatarii spun că prezintă o versiune idealizată și excesiv de religioasă a istoriei Statelor Unite, ignorând subiecte precum sclavia și discriminarea rasială.