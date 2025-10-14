Dinu Plîngău, după întâlnirea cu premierul înaintat de PAS: „Sarcina e clară: creșterea economică și încălzirea relațiilor moldo-americane”

Fostul președinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, care a candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a venit cu o prima reacție după anunțarea noii candidaturi la funcția de prim-ministru.

„Am reușit astăzi să-l cunosc pe Alexandru Munteanu, viitorul prim-ministru al R. Moldova. Pare un domn așezat, cu picioarele pe pământ, nu mi-a părut arogant și vorbește cu pasiune despre economie. Sarcina pusă este clară: creșterea economică și încălzirea relațiilor moldo-americane. Deși, eu nu-s mare adept al candidaților veniți din exterior și mereu am spus că în perioade de criză aș prefera un prim-ministru politic decât pe unul cu profil tehnocrat”, a scris Plîngău.

Totuși, Dinu Plîngău a menționat că acesta va întâpina greutăți în domeniul ce ține de comunicare.

„Alexandru Munteanu nu a fost o persoană publică, nu cred că e familiarizat cu multe lucruri din viața social-politică. Nu va avea de ales, va trebui să se adapteze foarte rapid, ne așteaptă multe provocări la sfârșit de an: buget, criza din regiunea transnistreană, etc. Sfatul meu cel mare este să fie făcute consultări pe bune, atât pe partea de program, cât și echipă, chiar dacă timpul este prețios în ajunul perioadei reci. Nu aștept miracole în domeniul economic, dar dacă situația se va îmbunătăți măcar un pic și vom vedea tendințe de creștere economică vom putea spune că sarcina de bază a fost îndeplinită”, a mai adăugat fostul președinte al Platformei DA.

În iulie 2025, Dinu Plîngău a renunțat la funcția de președinte al Platformei DA și a părăsit formațiunea, alături de colega sa, Stela Macari, pentru a candida la funcția de deputat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe pozițiile 42 și 47. Cum PAS a obținut 55 de mandate, Plîngău și Macari au acces în Parlament.

Totuși, în presă au apărut informții că cei doi ar urma să fie „deputați independenți” și vor reprezenta „vocile celor tăcuți”, vor munci „alături de PAS” pentru învestirea noului Guvern.

Surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic au declarat că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.

Ulterior, Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat acesta informații. PAS va înainta candidatura sa Maiei Sandu după ce Curtea Constituțională va valida mandatele de deputat și șefa statului va convoca prima ședință a Parlamentului.

Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova) și președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova de peste 3 decenii.

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).

ZdG scrie că numele lui Alexandru Munteanu apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”.

În 2007, după ce a fost distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze, Munteanu a fost felicitat, în cadrul unei recepții organizată în incinta reședinței ambasadorului Franței de atunci inclusiv de către Marian Lupu, care era pe atunci președintele Parlamentului, dar și de Iurie Roșca, pe atunci vicepreședinte al Parlamentului R. Moldova, condamnat recent la 4 ani de închisoare.