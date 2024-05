Detalii din activitatea Tatianei Răducanu, demisionara din Comisiile vetting, după ce a fost acuzată că a executat comenzile lui Platon, Colenco și Șor

Tatiana Răducanu a ajuns membră a Comisiei Pre-vetting la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate. Tot ea, ulterior, fiind numită și în funcția de membră a Comisiei Vetting.

Ieri, 14 mai, la câteva ore de la apariția în spațiul public a unei scrisoari semnate de șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, potrivit căreia „Tatiana Răducanu este apropiată și a executat comenzile lui Platon, Colenco și Șor”, Răducanu și-a anunțat demisia.

ZdG vă prezintă profilul Tatianei Răducanu, demisionara din Comisiile vetting, după ce a fost acuzată că a executat comenzile lui Platon, Colenco, Șor și detalii din activitatea acesteia.

Tatiana Răducanu, membră a Comisiilor Vetting și a Consiliului Suprem de Securitate

Tatiana Răducanu a ajuns membră a Comisiei Pre-vetting la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, tot ea, ulterior, fiind numită și în funcția de membră a Comisiei Vetting. Tatiana Răducanu este și membră al Consiliului Suprem de Securitate.

Tatiana Răducanu: „Autoritatea sistemului judecătoresc e la pământ”

Tatiana Răducanu este o fostă judecătoare, plecată în demisie onorabilă în 2016. A activat în funcția de judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, în perioada anilor 1988-1996. Ulterior, Răducanu a fost judecătoare la Curtea de Apel (CA) Chișinău, iar în 2005, a fost promovată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). În septembrie 2014, ea a depus cerere de demisie din funcția de judecătoare a CSJ, din motive de sănătate, însă în mai puțin de o lună a solicitat CSM-ului anularea acesteia. Ulterior, în noiembrie 2016, aceasta a plecat din sistemul judecătoresc din proprie inițiativă. La Adunarea generală a judecătorilor din 2016, Răducanu a avut un discurs critic, declarând că „autoritatea sistemului judecătoresc e la pământ”.

În perioada anilor 2003-2009, Răducanu a fost membră a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii. Între anii 2009-2012, ea a fost membră a Colegiului Disciplinar din cadrul CSM, iar în perioada 2013-2016, a fost membră a CSM. Din anul 2010, Răducanu este judecătoare ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) din partea R. Moldova, iar din iunie 2018, aceasta este președintă a Consiliului de administrare al Asociației Obștești „Centrul de Resurse Juridice din Moldova” (CRJM). În ianuarie 2021, a fost numită membră a Consiliului Suprem de Securitate de către președinta Maia Sandu.

Casa de lux a Tatianei Răducanu

ZdG a scris anterior despre casa în care locuiește Tatiana Răducanu. Aceasta este vecină cu socialista Zinaida Greceanîi, dar și cu actualul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu. Familia fostei magistrate locuiește într-o casă cu două niveluri și mansardă, într-un cartier de lux din sectorul Râșcani al Capitalei. Întrebată despre imobil, magistrata a răspuns scurt: „Hai, lăsați… Doamne, cât am muncit eu pentru casa asta, numai eu ştiu. Lăsați asta!”. Conform unui calcul sumar, judecătoarea ar fi trebuit să lucreze aproximativ 50 de ani în sistemul justiţiei, cu un salariu lunar de 8,5 mii lei, fără a suporta alte cheltuieli, ca să-şi poată permite o locuinţă de lux de 6-7 milioane de lei.

Nepotul judecătoarei, sponsor generos al Maiei Sandu

Tot ZdG a descoperit că, în iulie 2013, judecătoarea a obținut 10 mii de euro, dividende pentru jumătatea de milion de euro pe care aceasta le avea investite în compania „Starnet”, gestionată de nepotul său Alexandru Machedon. Omul de afaceri a fost unul dintre cei mai generoși donatori ai Maiei Sandu în campania pentru prezidențialele din 2020.

Nouă condamnări la CtEDO

Tatiana Răducanu a candidat, în 2019, la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea CSM, dar nu a reușit să câștige concursul. Atunci, Olesea Stamate, ministra Justiției din Guvernul Sandu, actuală deputată PAS și președinta Comisiei juridice, numiri și imunități din Parlament, spunea că Răducanu nu ar trebui să fie aleasă în această funcție „ținând cont de multiplele cazuri de condamnare a R. Moldova la CtEDO” . Potrivit informațiilor plasate pe pagina oficială a Ministerului Justiției, nu mai puțin de nouă hotărâri ale completului de judecată, în componența căruia a participat judecătoarea Tatiana Răducanu, au fost obiect de examinare la CtEDO, incluzând violări de gravitate diferită.

Judecătoarea Răducanu a menționat anterior că regretă faptul că „CSM nu a dorit să intre în esența acestor cazuri, explicațiile mele date în ședința CSM nu au fost auzite și apreciate, fapt ce confirmă o dată în plus neobiectivitatea și subiectivismul concursului organizat de CSM întru selectarea judecătorilor CC”. Ea a îndemnat „corpul judecătoresc, dar și toți specialiștii din domeniul justiției, precum și jurnaliștii și persoanele care invocă judecătorilor violări constatate în hotărârile definitive ale CtEDO să continue să monitorizeze foarte atent performanța judecătorilor din R. Moldova, doar că înainte de a face concluzii despre integritatea profesională a acestora, în baza condamnărilor constatate de CtEDO, să analizeze atent natura condamnării, anul emiterii hotărârii la nivel național și rolul judecătorului în parte”.

Tatiana Răducanu: „În ce mod pot influența? Ce ține de dosarele CtEDO, hotărâri abuzive sau ilegale nu am avut, eroare – asta e altceva. Eroarea judecătorului, practica judiciară instabilă – asta e altceva. Fiecare hotărâre CtEDO trebuie analizată. Activitatea mea nu ar putea influența cumva evaluarea candidaților, pentru că eu am pledat și pledez pentru o justiție independentă, bună și curată. Trebuie să înțelegeți un lucru, că noi vom evalua integritatea judecătorului, morală și financiară. Dar integritatea morală, într-adevăr, va include compartimentul de respectare a normelor de etică și conduită profesională și plus, dacă se vor depista la judecător unele hotărâri vădit ilegale și abuzive, doar în acest context. Verificarea va fi sub aspectul integrității morale și financiare. Și o să verificăm dacă persoana nu are probleme de integritate financiară, dacă a declarat tot, nu are averi ascunse și altele”.

Context

În dimineața zilei de 14 mai, pe portalul telegraph.md, a fost publicată o scrisoare adresată judecătorilor, procurorilor și societății civile, prin care șefa PA, Veronica Dragalin, informează că Tatiana Răducanu, membră a comisiilor pre-vetting și vetting, „este apropriată și a acționat în interesele lui Veaceslav Platon și lui Aureliu Colenco, actualul avocat principal care reprezintă interesele lui Ilan Șor”.

Tatiana Răducanu, care a deținut concomitent funcția de membră a Comsiei Pre-Vetting și a Comisiei Vetting, și-a depus demisia la câteva ore după ce scrisoarea a fost publicată.

