Detalii despre cetățeanul român care fost oprit în vama Albița-Leușeni alături de un grup de copii: politician controversat și „prieten al interlopilor”. Intenționa să participe la așa-numitul Campionat de Kickboxing de la Chișinău

Cetățeanul român care a fost oprit câteva ore în vama Albița-Leușeni, între România și R. Moldova, împreună cu un grup de copii care urmau să participe la o competiție sportivă (controversatul Campionat de Kickboxing de la Chișinău, n.red.) cu conexiuni în Federația Rusă este de fapt un politician controversat. În România, s-a remarcat ca agitator anti-Nicușor Dan și Codruța Kovesi, iar anul trecut a fost la Moscova, notează context.ro.

Potrivit presei române, bărbatul a fost consilier local din partea Partidului Social Democrat (PSD) la Sectorul 3, primărie condusă de Robert Negoiță, cu care apare în mai multe fotografii publicate pe rețelele sociale.

Românul oprit la Leușeni, politician PSD, agitator notoriu

„Nu înțelegem motivul pentru care suntem reținuți aici, care sunt legile în această țară și ce le guvernează pe ele, sau cine guvernează aceste legi. Suntem, repet, o delegație de sportivi cu care să participăm la un eveniment”. Acestea sunt cuvintele românului care apare într-o filmare publicată pe contul de Tik Tok al lui Victor Pruteanu, membru al Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) și consilier al lui Ion Ceban, primarul prorus și anti-UE al Chișinăului. Clipul video a adunat aproape 350 000 de vizualizări, 14 000 de aprecieri, peste 1 400 de comentarii și peste 1 600 de distribuiri.

Sursa foto: Tik Tok

În 2022, un raport al Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) din Statele Unite detalia sprijinul Kremlinului pentru Mișcarea Alternativă Națională, parte a eforturilor Federației Ruse de a instala la putere un guvern pro rus. În imaginile care s-au viralizat rapid pe internet apar câțiva tineri în echipament sportiv, însoțiți de un adult care susține că grupul de români e reținut de câteva ore de vameși și care are o atitudine critică la adresa guvernării din R. Moldova:

„Suntem pur și simplu ținuți aici de mai bine de trei ore fără să ni se spună absolut nimic, având toate documentele în regulă. Cetățeni ai României și ai Uniunii Europene. Este interesant ce se întâmplă în această țară, R. Moldova”, a spus el.

Tânărul care vorbește nu se prezintă, dar Context.ro l-a identificat. Este Marius Vasile Niţă, cunoscut şi ca „Bebe Niţă”, fost luptător de kickboxing și fost consilier local la Sectorul 3 București, din partea PSD. În România, este asociat cu mai multe momente controversate: a întrerupt brutal o conferință de presă a lui Nicușor Dan și a fost printre cei care au huiduit-o pe Laura Codruța Koveși, alături de membri ai Clanului Sportivilor, o grupare interlopă. A demisionat din funcția de consilier local în toamna anului trecut, apoi a devenit președinte al Organizației de Tineret a Federației Sindicatelor din Transporturi și Servicii Publice. Conform declarațiilor de avere publicate, și el și soția sa au fost angajați la STB București. Este, conform postărilor din social media, susținător al Gabrielei Firea și al lui Robert Negoiță.

Sursa foto: Marius Niță/ Facebook

Deși este activ pe mai multe platforme de socializare, Niță nu a publicat niciun mesaj referitor la incidentul de la vama Leușeni. Nu este clar nici cum a intrat consilierul lui Ceban în posesia imaginilor.

Minorii care l-au însoțit pe Niță poartă echipamente sportive pe care scrie „Dinastia Niță”, clubul condus de acesta.

„Aceștia nu au prezentat documente privind scopul declarat al călătoriei, și anume participarea la evenimente sportive – cum ar fi invitații, bilete de intrare, programe în care să fie înscriși sau alte documente relevante care să justifice cu claritate scopul vizitei”, a declarat Poliția de Frontieră, cu referire la cei cărora li s-a interzis intrarea în R. Moldova.

Unde merg tinerii sportivi români: Campionat organizat de o entitate cu conexiuni la Federația Rusă

Potrivit context.ro, majoritatea structurilor sportive internaționale nu permit sportivilor ruși să participe la competiții sub steagul Federației Ruse, atleții având de obicei voie să concureze cu statulul de sportiv neutru. Interdicția nu e aplicată de organizatorul competiției de la Chișinău, care colaborează la vedere cu Federația Rusă de Kickboxing.

Sursa foto: Marius Vasile Niță/ Facebook

„Fără echipa Rusiei, nicio federație internațională nu poate fi lider”, a declarat Fritz Exenberger, președintele Federației Mondiale de Kickboxing.

Federația Mondială de Kickboxing WKF este condusă de Fritz Exenberger, alături de care Niță s-a fotografiat recent. Vicepreședintele filialei europene a Federației este un român, Florin Mînă.

Federația Mondială de Kickboxing a anulat competiția de seniori care se desfășoară la Chișinău din cauză că sportivii din Rusia și Belarus nu pot participa și au adresat scuze publice Federației Ruse de Kickboxing, dar meciurile de juniori vor avea loc.

Marius Niță nu a răspuns solicitării Context.ro pentru un punct de vedere.

Ziarul de Gardă însă a intrat în posesia unei liste cu peste 200 de sportivi originari din Federația Rusă și Republica Belarusă, care urmau să participe la eveniment în perioada 22-27 iunie 2025.