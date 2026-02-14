Deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, prins la volanul mașinii de serviciu după ce a fost privat de dreptul de a conduce

Un deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost depistat la volanul mașinii de serviciu, după ce, în decembrie 2025, a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, anunță sâmbătă, 14 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit surselor Ziarului de Gardă, deputatul este Valeriu Manastîrlî. Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor, acesta a fost găsit vinovat de Judecătoria Comrat pe 11 decembrie pentru conducera unui mijloc de transport în stare de ebrietate pe 27 aprilie 2025.

Astfel, instanța a dispus amendă de 35 000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru șase luni.

Conform informațiilor, angajații Direcției de Poliție din UTA Găgăuzia au stopat pentru verificări o Skoda.

„Ulterior stopǎrii, polițiştii au stabilit că bărbatul, care deține funcția de deputat în Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia şi se afla la volanul mașinii de serviciu de la volan, a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, în decembrie, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan”, a precizat IGP.

Pe cazul dat au fost inițiate procedurile legale corespunzătoare, iar mijlocul de transport a fost plasat la parcarea specialǎ.

Inspectoratul menționează că acest caz este documentat sub aspectul comiterii contravenției prevăzute de art. 231 alin. (6) din Codul contravențional: „Conducerea vehiculului fără permis de conducere ”