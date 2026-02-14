Leova–Bumbăta: drumul spre un dosar împotmolit la faza de urmărire penală. Explicațiile Procuraturii Anticorupție la doi ani de la inițierea cauzei

Punctul vamal Leova – Bumbăta, privit la mijlocului anului 2022 drept o soluție de fluidizare a traficului rutier la frontiera moldo-română, s-a transformat în subiectul unui dosar penal intentat de Procuratura Anticorupție (PA) în decembrie 2023.



La mai bine de doi ani de atunci însă, cauza penală se află tot la faza de urmărire penală, procurorii fiind în așteptarea rezultatelor unei expertize privind „justificarea sau lipsa de justificare a costurilor acestui proiect”. Totodată, nimeni nu a fost adăugat sau scos de sub învinuire, în dosar fiind vizate în continuare două persoane.

Dosar intentat în 2023, cu doi învinuiți

Decembrie 2023, PA intenta un dosar pentru „abuz de putere ce vizează pretinse acțiuni ilegale ale factorilor de decizie din cadrul ASD, precum și ale unor persoane fizice”, cu referire la implementarea proiectului Leova-Bumbăta, care prevedea:

construcția unui drum de ocolire a orașului Leova de la zero, format din două porțiuni – una de 1,5 km și alta – de 2,089 km;

crearea unei platforme de trecere a frontierei;

crearconstrucția unei parcări pentru 100 de camioane.

Atunci, PA a relatat că obiectul investigației îl constituie verificarea legalității procesului de contractare a serviciilor de proiectare și construire a drumului de acces Leova – Bumbăta, a corectitudinii stabilirii prețului pentru serviciile contractate, precum și stabilirea prejudiciului cauzat.

Mai târziu, PA a dispus efectuarea unei expertize tehnico-economice a drumului Leova – Bumbăta pentru a analiza „justificarea sau lipsa de justificare a costurilor acestui proiect”, a spus șeful adjunct al PA, Octavian Iachimovschi, în cadrul emisiunii „Moldova Live” de la Exclusiv TV.

Totodată, două persoane au fost recunoscute în calitate de învinuiți. Este vorba despre fostul șef interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Bejan, care și-a încetat activitatea în cadrul instituției în 2025, și fondatorul firmei „Viaab Engineering” care a proiectat drumul, Andrei Buraga.

Explicațiile PA la doi ani de la inițierea dosarului: „A fost dispusă o expertiză, nefinalizată încă”

La mai bine de doi ani de la inițierea cauzei, Ziarul de Gardă a solicitat Procuraturii Anticorupție informații actualizate despre dosarul Leova-Bumbăta.

„Cauza penală respectivă se află la faza de urmărire penală, fiind efectuate un spectru larg de acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, fiind dispușă și o expertiză, care nu a fost finalizată încă. Din informațiile pe care le deținem, efectuarea expertizei se află la etapa finală, însă nu putem comunica cu certitudine un termen exact”, ne-au comunicat reprezentanții PA.

Cu referire cei vizați în dosar, PA a comunicat că nu sunt schimbări. În continuare, statut de învinuiți în dosar au Sergiu Bejan și Andrei Buraga.

Milioane atribuite fără licitație, negocieri „formale” și conflicte de interes

ZdG a constatat că lucrările de proiectare a drumului Leova – Bumbăta au fost efectuate de firma unui fost angajat al companiei deținute de familia directorului interimar al Administrației de Stat a Drumurilor. Contractul pentru efectuarea lucrărilor, care s-a ridicat în final la aproape 284 de milioane de lei, a fost atribuit, fără licitație, în urma unor negocieri directe, unei companii care a început lucrările cu câteva luni înainte de semnarea acordului.

Procedurile de negociere a contractelor au fost „o formalitate”, prin care au fost „legalizate excepțiile din perioada stării de urgență”, recunoaște Radu Rogovei, șeful Direcției Politici în Domeniul Dezvoltării Drumurilor, din cadrul Ministerului Infrastructurii.

ZdG a mai aflat că în proiect a fost implicată și o companie afiliată unui fost șef din cadrul Centrului Național Anticorupție. Între timp, unul dintre șefii Administrației de Stat a Drumurilor, care a participat la negocierea contractului de milioane, a plecat din sistemul public chiar la compania care a implementat proiectul.

Sub paravanul deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, autoritățile au avut undă verde să „mimeze” proceduri de achiziții publice prin negociere, „neglijând principiul concurenței și al transparenței”, este de părere experta în achiziții publice Diana Ranga-Enache.