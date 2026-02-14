Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case

Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a fost sesizat de către cititoarea Angela Frunză din satul Pîrlița, raionul Fălești. Pornind de la scrisoarea cititoarei, ZdG a mers pe urmele celor implicați în conflict și a celor care cunosc problemele și ar trebui să contribuie la soluționarea lor.

„De ani de zile strig în gura mare și nimeni nu mă aude”

Angela Frunză:„Sunt abonată la ZdG și am decis că poate prin intermediul acestui ziar voi fi auzită. De ani de zile strig în gura mare, dar nimeni nu mă aude sau se fac a nu mă auzi. Sunt din satul Pîrlița, Fălești. Am un fecior de 32 de ani. Din copilărie, suferă de dizabilități severe. Vecina noastră e plecată peste hotare și, de mai mulți ani, acasă e fiul ei, de 46 de ani. Vă scriu ca să mă plâng că, de mai mult timp, suntem terorizați de el că am ajuns chiar să avem frică. Nu am putut fugi peste hotare, că nu m-a lăsat inima pentru fiul meu, sărmanul, că are nevoie de îngrijiri speciale. Ani la rând, aproape zilnic, vecinul ne batjocorește cu cele mai urâte cuvinte și ne amenință că se va răfui cu noi. Într-un an, de Revelion, ne-a spart toate geamurile casei. A fost un coșmar, fiul nostru având de suferit foarte mult în urma acestui «atac». Când arunca pietre în ferestre, mai nu ne-a omorât băiatul. După ce ne-a lăsat pe noi fără geamuri, s-a dus la el acasă și a aruncat cu pietre în geamurile casei sale, după care s-a plâns la poliție ca și cum noi i-am spart geamurile. Fără nicio dovadă, poliția i-a incriminat soțului că el i-ar fi stricat geamurile și l-a amendat. Noi am contestat la Fălești decizia poliției, dar judecata a decis că cererea noastră e tardivă. Mai târziu, Curtea de Apel Bălți a recunoscut că cererea nu era tardivă, și acesta e doar un episod. De opt ori am chemat poliția, care ne ignoră.

Mai nou, vecinul a construit, chiar la un metru de gardul dintre noi, un garaj în care repară mașini, în lipsa vreunei autorizări. Nu are aparat de casă, deci nu plătește taxe la stat. E foarte deranjant că mereu organizează petreceri cu muzică puternică, care răsună zi și noapte. Chemăm deseori poliția, iar IP Fălești nu ne ia probe, după care primim scrisori în care se spune că vecinul nu a încălcat nimic. Am văzut cum, după asta, vin la el și beau cafea împreună. Am mai văzut că el le repară mașinile, după care vin să scriem explicații, se poartă grosolan cu noi. Într-o zi, s-a aprins garajul și a ars o mașină adusă la el la reparație. În orice moment putea să se aprindă casa noastră, or, în ușa garajului atârna țeava de gaze care vine spre casa noastră. Am sunat la 112, poliția ne ignoră… Până la urmă, cu greu, soțul a depus o plângere. Am fost nevoiți să ne punem camere de luat vederi și am dovezi și video la tot ce se întâmplă, doar că polițiștii fac tot posibilul ca să le scoatem, pentru că acestea nu convin vecinului. Am povestit doar o mică parte din situațiile de conflict. Vă implor, poate ne ajutați, că am ajuns că chiar nu mai avem puteri și nici bani de a lupta cu nedreptatea.”

„De ce am înălțat gardul? Ca să nu mă mai vadă și să fie chip de trăit”

Lilian Roșca, vecinul: „Deja, Slavă Domnului, e liniște. Am făcut un gard înalt aici și nu mai avem conflicte. Iar fără conflicte e foarte bine de trăit. De ce am înălțat gardul? Ca să nu mă mai vadă și să fie chip de trăit. De când avem acest gard, nici la poliție nu mai sunt chemări așa de dese. Gardul mă protejează ca să nu mai intervină ei, să nu strice ferestrele, să nu dea foc la mașini. Conflictele sunt de când străbunelul meu era viu. E tare demult. Acum e liniște, e tot normal, ei trăiesc în viața lor, eu trăiesc cum îmi dă Dumnezeu. Eu nu știu de ce au început conflictele, dar pe aici zburau pietre, mi-a fost fărmată casa. Am avut probleme și judecăți, acum e tot normal, mulțumesc. Ei îs neamuri cu mine. E verișor cu tatăl meu. Eu trăiesc în casa bunelului, e casa familiei noastre. Chiar nu știu de ce a fost atât de mult timp rău. Sunt dosare penale de violență față de vecini. Azi vă spun că e totul bine deocamdată, dar nu se știe ce va fi mâine.”

„Le-am spus că vecinii uneori sunt mai prețioși decât rudele”

Ghenadie Tarlapan, primarul satului Pîrlița, raionul Fălești: „Cunosc cazul, dar nu cunosc cum poate fi rezolvată problema. Am impresia că, deseori, cele două familii se ceartă de la nimic: de la frunze, de la soare, de la cum cade umbra în grădină. I-am chemat pe ambii la Primărie. Am discutat. Le-am spus că vecinii uneori sunt mai prețioși decât rudele, dar nu m-au crezut, probabil. El a ridicat, pe niște piloni, un gard de vreo 7 metri înălțime. Se vorbește că a făcut acest gard astfel încât casa vecinului să fie supusă unui curent rece de aer, ca aceștia, pentru încălzirea casei, să consume mai multă energie și să achite mai mult. Cam de acest gen sunt conflictele și acțiunile lor. Le-am spus că legea ne permite să-i documentăm, să aplicăm amenzi. În consecință, va suferi în primul rând bugetul familiei lor. Orice argumente pe care le aduc trec pe alături. De ani buni depun plângeri la poliție și la Primărie…”



„Chiar și după sancțiunile aplicate, aceștia continuă să ducă un mod de viață dușmănos”

Solicitat de ZdG, Ion Nemerenco, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Fălești, ne-a comunicat că în 2024, Lilian Roșca a depus la poliție opt plângeri împotriva familiei Frunză. La rândul său, familia Frunză s-a plâns pe Lilian Roșca prin intermediul a 16 cereri depuse la Poliție. În 2025, au depus câte patru cereri fiecare. „Toate cererile depuse au fost examinate. În unele dintre acestea, cei vizați au fost pedepsiți contravențional. Dar, chiar și după sancțiunile aplicate, aceștia continuă să ducă un mod de viață dușmănos. Îmi amintesc, într-o zi, unul dintre ei s-a urcat pe o scară să instaleze o cameră de luat vederi. Celălalt vecin a luat scara. Primul a apelat Poliția. A fost întocmit proces-verbal pe furt, după care scara a fost restituită. Mai avem conflicte între vecini în raion, dar ca acestea nu mai sunt.”

Asigurarea bunei vecinătăți este stipulată în art. 42 al Constituției R. Moldova, care spune că „dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți.” Relațiile de vecinătate sunt reglementate și de Codul Civil al R. Moldova, în articolele 377–394, care conțin norme detaliate privind obligația de respect reciproc, influența vecină admisibilă sau atentarea inadmisibilă.