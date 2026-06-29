ULTIMA ORĂ Directorul Agenției Proprietății Publice demisionează după investigația ZdG despre șeful Moldatsa

Directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, și-a anunțat demisia luni, 29 iunie.

Plecarea sa din funcție vine în contextul scandalului de la Î.S. „Moldatsa”, fiind a patra demisie după ce ZdG a dezvăluit că fostul director al întreprinderii a câștigat concursul organizat de APP în baza unui CV cu informații false, dar și despre salariile angajaților de la întreprinderea de stat.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Roman Cojuhari susține că pleacă din funcție „pentru a proteja imaginea instituției și a echipei” și că, pe durata mandatului său, a fost necesară „verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director”.

„Agenția Proprietății Publice este instituția responsabilă de monitorizarea activității Moldatsa. În exercitarea acestui mandat, a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director. Deși politica de salarizare reprezintă responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii demonstrează că a fost necesară o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP. Lucruri pe care mi le asum. (…) Îmi pasă de echipă, a cărei credibilitate a avut de suferit în această perioadă. Îmi pasă, de asemenea, de viitorul Republicii Moldova și îmi doresc ca țara noastră să continue ferm parcursul european, să consolideze instituții puternice și să asigure o administrare eficientă, transparentă și responsabilă a patrimoniului și a banului public. Din respect pentru aceste valori și pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, am decis să-mi depun demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice”, a menționat directorul APP.

Tot astăzi, 29 iunie, deputatul PAS Radu Marian a anunțat că își depune demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, după ce a recunoscut anterior că l-a recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldatsa și că „au copilărit într-o ogradă”.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Citiți investigația AICI.