Decizie irevocabilă: CSJ a respins cererea în judecată împotriva Comisiei Pre-Vetting depusă de magistratul Victor Sandu

Magistratul și președintele Asociației Judecătorilor din R. Moldova Victor Sandu pierde la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) litigiul cu Comisia Pre-Vetting, după ce nu a promovat de două ori evaluarea integrității.

Cererea de judecată depusă de Sandu împotriva Comisiei Pre-Vetting, pentru a anula decizia „cu privire la evaluarea reluată a lui Victor Sandu, candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii” şi dispunerea reluării procedurii de evaluare a candidatului, a fost respinsă miercuri, 13 august, de CSJ.

Pe 8 noiembrie 2024, Comisia Pre-Vetting a anunțat că a finalizat evaluarea reluată în privința judecătorului Victor Sandu, care era candidat pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), din rândul candidaților judecători.

Comisia a decis că Victor Sandu nu a promovat evaluarea reluată, întrucât nu întrunește criteriile de integritate financiată și etică.

Conform hotărâri CSJ, Comisia de evaluare a constatat dubii privind: importul și înregistrarea mijloacelor de transport/Nedeclararea venitului obținut din vânzare mijloacelor de transport și neachitarea impozitului pe venit aferent acelor vânzări, în conformitate cu legislația fiscală. Tranzacția privind automobilul Mercedes E220 CDI. Extinderea arestului prevenitiv în privința lui Serghei Cosovan în pofida bolii sale terminale și motivarea insuficientă pentru prelungirea arestului preventiv în privința acestuia.

ZdG a scris anterior că toate dubiile Comisiei în privința magistratului au legătură cu vehicule: problema neplății impozitului pe creșterea de capital din vânzarea motocicletei Honda (în anul 2018) și a motocicletei Suzuki Espana (în anul 2021); problema drepturilor de proprietate asupra celor 20 de vehicule importate în anul 2009 de către fostul său cumnat; problema profitului sau a veniturilor din vânzarea celorlalte vehicule importate și înmatriculate pe numele candidatului între anii 2008 și 2015; problema obligației de plată a impozitului pe creșterea de capital din vânzarea acestor vehicule; modalitatea de achiziționare a Mercedes-ului de la o procuroră.

Comisia de evaluare a stabilit că motocicleta Honda Hornet, achiziționată în anul 2015 cu 25 000 de lei, a fost vândută de către Sandu în anul 2018 cu 50 000 de lei, iar motocicleta Suzuki Espana, achiziționată în anul 2008 la valoarea stabilită în vamă de 5 106 lei, a fost vândută în anul 2021 cu 20 000 de lei. Magistratul a declarat totuși că nu a avut creșteri de capital, pentru că cele două motociclete au fost cumpărate avariate și au fost reparate.

În privința Mercedesului care ar fi fost achiziționat de la o procuroră, fostă colegă de muncă, completul de judecată special conchide că aici Comisia de evaluare s-a limitat la indicarea „dubiilor serioase” cu privire la conformitatea candidatului cu criteriile de integritate etică în ceea ce privește modalitatea de achiziționare a automobilului Mercedes, însă nu a stabilit dacă acțiunea/încălcarea de conduită profesională este gravă în măsura în care să ofere un motiv valid pentru respingerea lui Victor Sandu.

„Decizia completului de judecată special din cadrul CSJ este irevocabilă din momentul emiterii. Decizia se consideră emisă din momentul plasării acesteia pe pagina web oficială a Curţii Supreme de Justiţie şi se notifică participanţilor în termen de 5 zile de la data emiterii”, se arată în document.

Victor Sandu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău în februarie 2015, în 2020 fiind numit în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.