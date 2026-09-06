Debut victorios pentru Pavel Andrușca, în UFC. „Nu am avut emoții, m-am simțit foarte bine. De la 10 ani aștept momentul acesta”

Luptătorul din R. Moldova, Pavel Andrușca, a debutat victorios în cadrul UFC (Ultimate Fighting Championship), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume. Originar din Ungheni, Andrușca l-a învins pe britanicul Nathaniel Wood la gala UFC de la Paris.



Cei trei arbitri i-au acordat unanim victoria lui Andrușca, scorurile fiind de 30-27, 30-27 și 29-28.

„Nu am avut emoții, m-am simțit foarte bine. De la 10 ani aștept momentul acesta și întotdeauna am vrut să ajung în UFC. Și când mi-a venit această ocazie nici pe o secundă nu m-am gândit să refuz, știam că asta este posibilitatea mea de a arăta lumii întregi la ce nivel sunt”, a declarat Pavel Andrușca la conferința de presă de după luptă, într-o secvență publicată pe pagina sa de Instagram.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștig în fața unui luptător atât de serios, numărul opt în lume, și sunt foarte recunoscător pentru tot ce mi se întâmplă. După runda a doua antrenorii mei mi-au spus că trebuie puțin să adaug și îi sunt recunoscător oponentului meu pentru că am avut o luptă atât de grea, îmi doream o luptă în trei runde pentru că ultimele mele lupte s-au încheiat după prima sau a doua rundă. Cred că toți oponenții mei au simțit că vine un luptător mare, un viitor campion”, a mai declarat Andrușca după luptă, într-un interviu publicat de UFC.