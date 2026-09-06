De ce s-a abținut R.Moldova să voteze rezoluția „Correct the Map”. Explicațiile MAE

Republica Moldova s-a abținut de la votul asupra rezoluției „Correct the Map”, adoptată pe 4 septembrie de Adunarea Generală a ONU, fiind determinată de preocupările Ucrainei privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Deși consideră legitime obiectivele de fond ale documentului, R. Moldova s-a abținut de la vot, deoarece harta reprezintă peninsula Crimeea anexată de Rusia, diferit de restul teritoriului Ucrainei.

„Poziția noastră a ținut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău.

Instituția a precizat că decizia a fost luată în contextul poziției constante a Republicii Moldova de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional. „Republica Moldova a ales să fie solidară cu Ucraina, în deplină concordanță cu poziția sa consecventă de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional”, a subliniat MAE.

Inițiativa a fost prezentată de Togo în numele Grupului African și urmărește promovarea unei reprezentări cartografice mai echitabile a lumii, în special prin renunțarea treptată la proiecții care denaturează dimensiunea reală a continentelor. Documentul a fost adoptat cu 164 de voturi pentru, unul împotrivă, al Statelor Unite, și șase abțineri: Republica Moldova, Ucraina, Estonia, Georgia, Lituania și Serbia.

Rezoluția „Correct the Map” are caracter neobligatoriu și se referă, în esență, la modul în care sunt reprezentate pe hărți suprafețele continentelor. Inițiatorii susțin că proiecția Mercator, utilizată pe scară largă, distorsionează dimensiunile relative ale continentelor, făcând Africa să pară mult mai mică decât este în realitate.