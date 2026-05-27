Banca Centrală Europeană avertizează: riscul declanțării unei crize financiare globale, tot mai mare din cauza războiului lui Trump împotriva Iranului

Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că lumea se apropie de un punct periculos în care mai multe crize majore — războiul dintre SUA și Iran, tensiunile comerciale provocate de Administrația Donald Trump, datoriile uriașe ale statelor și vulnerabilitățile din sistemul financiar — se pot combina și declanșa o criză financiară globală. În raportul său privind stabilitatea financiară, BCE spune că aceste riscuri nu mai trebuie privite separat, ci ca probleme „interconectate”, care se pot amplifica reciproc și pot produce un șoc simultan asupra economiei mondiale, mai ales din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, avertizează că acest război „testează rezistența sistemului financiar global”, într-un moment în care piețele sunt deja fragile. Oficialul european spune că efectele conflictului devin tot mai grave pe măsură ce războiul continuă: „Deși impactul complet al războiului este încă neclar, consecințele pentru economia globală și stabilitatea financiară devin tot mai grave cu cât conflictul durează mai mult”.

O criză financiară apare atunci când sistemul financiar — băncile, piețele, fondurile și mecanismele prin care circulă banii — începe să își piardă stabilitatea. Investitorii intră în panică, activele se prăbușesc, costurile de împrumut cresc brusc, iar băncile sau statele pot ajunge să aibă dificultăți în a se finanța. Astfel, apare o lipsă de încredere și de lichiditate în sistem, ceea ce poate bloca accesul la bani. BCE avertizează că un conflict prelungit poate provoca noi șocuri energetice, creșterea inflației, încetinirea economiei și majorarea costurilor de împrumut pentru state și companii. În același timp, investitorii ar putea începe să își piardă încrederea în capacitatea unor guverne foarte îndatorate de a-și susține finanțele publice. Raportul critică și politica externă și comercială a Administrației Trump, despre care spune că adaugă instabilitate într-un sistem deja tensionat. BCE afirmă că schimbările repetate privind tarifele comerciale au devenit “o caracteristică structurală a mediului global”, iar incertitudinea privind angajamentul Washingtonului față de cooperarea internațională riscă să fragmenteze economia mondială.

În paralel, Banca Centrală Europeană spune că amenințările cibernetice și formele de “război hibrid” devin un pericol tot mai mare pentru infrastructura critică și pentru sistemul financiar. BCE avertizează că noile modele de inteligență artificială pot crește riscul unor atacuri informatice capabile să provoace “perturbări severe și extinse”.

În concluzia raportului, BCE arată că există posibilitatea ca toate aceste vulnerabilități — războiul, datoriile, tensiunile comerciale, piețele supraevaluate și atacurile cibernetice — să se alimenteze reciproc și să declanșeze o criză mai mare: „Potențialul ca aceste riscuri puternic interconectate să se materializeze simultan, amplificându-se reciproc, crește riscurile pentru stabilitatea financiară”.