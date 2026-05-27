Un copac a fost doborât pe traseul R-8 din cauza vântului. Recomandările Poliției în contextul condițiilor meteo

În urma vântului puternic, în raionul Dondușeni, pe traseul R-8, în apropierea satului Rediul Mare, un copac a fost doborât, blocând circulația. Polițiștii de patrulare au intervenit la fața locului pentru dirijarea traficului și înlăturarea obstacolului.

În contextul codului galben, Poliția recomandă șoferilor:

să adapteze viteza la condițiile de drum;

să păstreze o distanță mai mare între vehicule;

să evite parcarea în apropierea copacilor și a obiectelor nesigure;

să manifeste maximă prudență în trafic.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de vânt puternic, instabilitate atmosferică și descărcări electrice pentru miercuri, 27 mai. Avertizarea va fi valabilă până la ora 23:00.