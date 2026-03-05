Daniel Vodă, despre criza din Orientul Mijlociu: „Orice conflict care afectează lanțurile logistice direct sau indirect ne afectează și pe noi, cei din R. Moldova”

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu poate avea efecte economice și energetice indirecte asupra R. Moldova, în special prin creșterea prețurilor la combustibili și perturbarea unor lanțuri logistice. Totuși, nu există în prezent riscuri imediate pentru aprovizionarea cu energie sau combustibili, a declarat expertul asociat IPRE, Daniel Vodă, consultat de Ziarul de Gardă.

Potrivit expertului, impactul principal al conflictului din Orientul Mijlociu este legat de piețele globale ale resurselor energetice.

„Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu influențează, în primul rând, resursele energetice, cum ar fi gazele naturale lichifiate, pentru că prin strâmtoarea unde este localizat conflictul trec 20% din aceste resurse, și nemijlocit petrolul, țițeiul”, a explicat Vodă.

Creșterile de pe piața internațională pot ajunge și în R. Moldova. Expertul spune că primele semne sunt deja vizibile.

„Piața de țiței – am văzut o creștere a prețului pe baril, de la 60 de dolari, care au fost înainte de tensiuni, la 80. Deci vedem că asta va afecta direct prețurile din R. Moldova inclusiv”, a declarat el.

Potrivit lui Vodă, schimbările au început să se reflecte în tarifele la carburanți.

„Vedem deja că au fost niște creșteri neobișnuite. Nu sunt mari, dar neobișnuite. Dacă de obicei, atunci când zilnic ANRE stabilea cifra la motorină și benzină, diferența era de un ban, doi, trei, acum a fost de câțiva zeci de bani”, a spus expertul.

În același timp, el afirmă că situația nu justifică reacții de panică din partea populației.

„Trebuie să urmărim prețurile în funcție de evoluția pieței. Dar vreau să amintesc că cei care au o mașină sau două nu au decât spațiul de stocare din mașină. Nu cred că oamenii merg cu canistre la stațiile PECO și nici nu este cazul. Pentru că dacă vom face acest lucru se va crea o panică care va pune și mai multă presiune pe piață”, a declarat Vodă.

Expertul mai spune că, în prezent, nu există semnale privind o eventuală penurie de combustibil sau electricitate.

„În momentul de față nici autoritățile R. Moldova, nici cele din România, nici cele de la nivel european nu au anunțat careva riscuri legate de aprovizionarea cu energie electrică. La fel, nu sunt semnale foarte clare la această etapă referitoare la o eventuală penurie de combustibil”, a explicat el.

În opinia lui Vodă, efectele conflictului din Orientul Mijlociu se vor resimți mai ales prin perturbarea unor activități comerciale sau logistice.

„Orice conflict, orice situație neordinară care afectează lanțurile logistice într-o măsură directă sau indirectă ne afectează și pe noi, aici, în Republica Moldova. Dacă vorbim de dimensiunea turistică, avem să presupunem o mie de moldoveni care au plecat în vacanțe în Emiratele Arabe Unite când s-a întâmplat această situație. Asta înseamnă că companiile de turism aveau venituri din aceste vacanțe. În momentul în care a intervenit o situație excepțională și trebuie să prelungești cazările, să restitui banii, sunt pierderi. La fel să presupunem că sunteți pasionați de niște fructe exotice care aveau ca țară de origine Iranul. În momentul în care există un conflict în desfășurare, normal că aceste lanțuri logistice sunt întrerupte și acest produs nu mai este disponibil pentru consumatorul din R. Moldova. Deci sunt lucruri care, într-un fel, ne influențează și lucruri care ne influențează mai puțin”, a explicat Vodă.