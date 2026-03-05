Mihai Popșoi, discuție cu omologul său din Qatar, pe fondul situației de securitate din Orientul Mijlociu

În contextul situației de securitate complexe din Orientul Mijlociu, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a avut joi, 5 martie, o convorbire telefonică cu prim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, a informat Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) într-un comunicat.

„Am discutat despre evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile asupra teritoriului Statului Qatar și implicațiile acestora asupra stabilității regionale”, au precizat responsabilii de la Minister.

După cum notează MAE, cei doi oficiali au abordat și situația cetățenilor moldoveni aflați în Qatar.

„Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani a dat asigurări că autoritățile depun toate eforturile pentru a garanta siguranța cetățenilor și a rezidenților străini, inclusiv a cetățenilor R. Moldova”, se arată în comunicat.

Potrivit Ministerului, în cadrul convorbirii Popșoi a exprimat solidaritatea R.Moldova cu Statul Qatar și a condamnat atacurile care au vizat infrastructura militară și civilă.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

Ambasada Republicii Moldova la Doha a înregistrat 22 de solicitări de evacuare și 32 de cereri de informații privind situația de securitate și eventualele opțiuni de plecare din Qatar Dintre acestea, 20 de cazuri sunt în așteptare, iar două sunt în curs de examinare.

Aeroportul din Doha rămâne închis, iar autoritățile urmează să decidă dacă spațiul aerian va rămâne restricționat sau va fi redeschis. În același timp, compania Qatar Airways a anunțat operarea unor zboruri din orașele Riad (Arabia Saudită) și Muscat (Oman).

Potrivit MAE, „spațiul aerian și maritim rămân restricționate”, iar autoritățile qatareze „nu recomandă evacuarea în acest moment”.