Daniel Mititelu va fi propus Parlamentului pentru funcția de director al Consiliului de administrație al ANRE. CV-ul candidatului

Daniel Mititelu urmează să fie propus plenului Parlamentului pentru funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astăzi, 31 martie, la ședința Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe au fost aprobate rezultatele finale ale interviului pentru selectarea candidatului.

După audierea tuturor candidaților admiși, Comisia s-a întrunit în ședință închisă pentru a evalua rezultatele audierilor și a aproba decizia cu privire la selectarea candidatului la funcția de Director al Consiliului de administrație al ANRE.

Inițial, la proba proba interviului au fost admiși 13 candidați. La ședința Comisiei s-au propus la vot șapte candidați:

Denis Munciuleanu – 0 voturi;

Serghei Bargan – 4 voturi;

Vadim Jardan – 1 vot;

Vitalie Petrov – 0 voturi;

Violina Șpac – 2 voturi;

Daniel Mititelu – 6 voturi;

Natalia Timofte – 3 voturi.

Astfel, Comisia l-a declarat învingător al concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe Daniel Mititelu.

„Fiecare membru al Comisiei își exprimă opinia în favoarea unuia sau mai multor candidați la funcția de Director prin oferirea unui punct (sub formă de vot) în cadrul punctajului oferit pentru fiecare candidat separat, reieșind din propria convingere formată în urma examinării în ansamblu, complet și multiaspectual a dosarului candidatului, cunoștințelor și abilităților, precum și a atitudinilor confirmate în cadrul interviului, a opiniilor experților prezenți în ședință, formulate conform prezentului Regulament și altor informații publice concludente”, se arată în procesul-verbal al totalizării concursului.

Potrivit legislației, candidații trebuie să întrunească cumulativ mai multe condiții. Aceștia trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova și să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic, precum și experiență de muncă sau cercetare în aceste domenii de cel puțin zece ani. De asemenea, candidații trebuie să aibă cel puţin 3 ani de experienţă în funcţii de conducere în cadrul instituţiilor publice, al organizaţiilor societăţii civile, al organizaţiilor internaţionale sau al întreprinderilor din sectoarele reglementate de ANRE. Candidații mai trebuie să aibă reputație ireproșabilă și să nu fie membri ai vreunui partid politic.

Consiliul de administrație al ANRE este constituit din cinci directori. Conform legislației, aceștia sunt numiți de Parlament, pe bază de concurs. În curând, expiră mandatele a doi directori.

CV-ul câștigătorului

Conform CV-ului lui Daniel Mititelu, acesta are experiență profesională în industria petrolului și gazelor în Emiratele Arabe Unite, Irak și Kazahstan. Între 2015 și 2024, a ocupat funcția de Director al Diviziei Petrol și Gaze în cadrul NRCO Investments (Dubai / Erbil), fiind responsabil de crearea, dezvoltarea și managementul filialei din Erbil.

În perioada 2011–2014, a activat în calitate de expert tehnic la Rig Service Company (Dubai). Între 2009 și 2011, a lucrat la ASCOM Group, iar în perioada 2005–2009, a activat tot la ASCOM Group în Erbil.