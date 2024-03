Dacă mâine va fi război? Aici Rusia poate ataca NATO – reportaj din Suwałki

„Vă puteți imagina un scenariu în care să trimiteți trupe rusești în Polonia?”, îl întreba Tucker Carlson pe președintele rus Vladimir Putin.

Spunând „Polonia”, jurnalistul american s-a referit probabil la un loc anume – coridorul Suwałki, o mică fâșie de pământ între Belarus și regiunea Kaliningrad. Este locul în care se întâlnesc frontierele Lituaniei și Poloniei, dar și interesele Rusiei. În ultima vreme, se vorbește tot mai des despre această regiune în legătură cu o posibilă declanșare a celui de-al treilea război mondial.

Jurnaliștii germani de la Bild, citând unele surse, susțin că Bundeswehr ia în considerare un scenariu în care Rusia ar ataca țările NATO prin Suwałki. Totodată, Bundeswehr susține că acesta este doar un scenariu pentru exerciții militare.

Reporterii de la Euroradio au fost la fața locului să afle cum trăiesc oamenii pașnici din Suwałki și ce cred aceștia despre război.

Infografică: Ziarul de Gardă

„Avem vecinul pe care-l avem”

Suwałki este un oraș mic din Polonia, situat aproape de orașul belarus Grodno. În centru are o stradă pietonală cu o mulțime de cafenele. Și este foarte liniștit.

„Suwałki este un orășel foarte curat. Aici poți merge pe jos de acasă până la magazin sau până la muncă în 15 minute, nu există ambuteiaje ca în marile orașe cum ar fi Varșovia sau Trójmiast”, spune Karol Szwierzbin, locuitor al orașului. „Turiștii vin la Suwałki în mare parte în căutare de liniște și pace, dar și de natură – natură frumoasă, neatinsă.”

Ucraineanca Anna nu a căutat o natură neatinsă, doar un loc liniștit. Ea a venit la Suwałki de la Donețk.

„Am plecat la Kiev pe 1 iunie 2014. Am plecat pentru două săptămâni – cu două valize, trei copii, costume de baie… Așteptam să treacă acel moment. Și iată-ne încă așteptând. În această perioadă am schimbat mai multe orașe. Am locuit în Ucraina, apoi m-am mutat în Polonia”, spune Anna.

Aceasta locuiește în Suwalki deja de șapte ani:

„Când am venit aici, fiica mea cea mică avea 9 ani. Și mi-a plăcut faptul că aici copiii se puteau plimba liniștiți cu bicicleta, se puteau întoarce de la dansuri la ora 21:00 și știam sigur că nu li se va întâmpla nimic rău. Aici nu există criminalitate, totul este calm și prietenos”, spune Anna. „Atitudinea oamenilor de aici, în special față de ucraineni, este foarte bună. De când locuiesc aici, niciodată nu m-am confruntat cu vreo discriminare. Iar copiii mei, când au venit aici, au fost imediat acceptați drept de-ai lor.”

„Unde aveți adăposturi în caz de război?”

Interlocutorii noștri sunt foarte surprinși de această întrebare. Își încălzesc mâinile ținând pahare de cafea, își iau copiii de la școală, cumpără magneți de la magazinul de suvenire și se gândesc la orice, cu excepția războiului.

„Dacă ceva ar începe astăzi, probabil că nu am ști unde să fugim. Cu excepția subsolului”, spune o localnică.

O altă localnică recunoaște că o sperie această întrebare.

„Este important pentru sănătatea mea mintală să filtrez cumva aceste informații, să nu cred tot felul de vorbe”, spune aceasta.

Calmitatea multora poate fi explicată prin „articolul cinci al NATO”, conform căruia, dacă un aliat al alianței este atacat, atunci NATO va încerca să-l apere .

O locuitoare spune că zgomotul elicopterelor militare care patrulează în permanență frontiera o neliniștește. Nu sunt zgomote de război, dar sunt zgomote militare și contrastează foarte mult cu liniștea obișnuită a naturii neatinse din zonă.

Biroul turistic informează că orașul, la fel ca și toate orașele din regiunea Suwałki, încearcă să se pregătească pentru un posibil război. Nu pentru că ar fi în așteptarea lui (a războiului), ci pentru că este imposibil de prezis ce se va întâmpla.

Regiunea Suwałki / colaj de Vlad Rubanov, Euroradio

Fotografie de Rosół Mariusz

„Atât Urząd (Comitetul Executiv, n.r.), cât și serviciile din oraș, au oferit locuitorilor informații despre locurile unde se pot adăposti”, spune Karol, intervievatul nostru. „Dar nu aș demoniza importanța coridorului Suwałki. Politicienii vorbesc adesea despre coridorul Suwałki ca despre un loc foarte periculos pe harta geopolitică, dar trebuie să ia în considerare nu doar ce fel de vecini avem, dar și ce fel de relief avem!”

Există Parcul peisagistic Suwałki, care este o zonă postglaciară – o mulțime de terenuri muntoase, acesta fiind pe departe un relief ideal pentru deplasarea trupelor.

Atitudinea față de ruși

Putin spune că-și va trimite trupele în Polonia „doar într-un singur caz” – „dacă Polonia va ataca Rusia”.

Înainte ca Vladimir Putin să-și acuze vecinii că sunt însetați de sânge și că-i urăsc pe ruși, jurnaliștii i-au întrebat pe localnici cum în toți acești ani și-au construit relațiile cu vecinii lor din regiunea Kaliningrad.

„Atât timp cât nu a existat un conflict în Ucraina, am avut legături normale de vecinătate. Oamenii din regiune erau fericiți să vină la noi pentru cumpărături. Cred că au fost atrași inclusiv de nivelul de trai din Polonia. Aveam relații reciproce absolut normale. Mergeam și noi acolo. Este o lume puțin diferită pentru noi, dar, să spunem, nu este o demonstrație de măreție sau înjosire față de o altă națiune. Am avut relații bune de vecinătate”, spune Teresa Šverubska, o locuitoare din zonă.

Trójstik, punctul de trecere a frontierelor – poloneză, rusă și lituaniană

Fotografie de Rosół Mariusz

Karol este de acord cu Teresa:

„Relațiile dintre oamenii obișnuiți au fost mereu bune. Locuitorii obișnuiți din regiunea Kaliningrad, precum și locuitorii obișnuiți din Belarus, nu sunt vinovați de faptul că au așa lideri la putere. Putem condamna Rusia ca stat pentru agresiune, dar această condamnare nu ar trebui să se răsfrângă asupra tuturor cetățenilor ei. Pentru că nu este vina lor”, susține acesta.

Nu mai există ruși în Biedronka (un lanț de magazine popular în Polonia), deoarece intrarea în Polonia pentru locuitorii din regiunea Kaliningrad, precum și pentru toți cetățenii ruși în general, este interzisă.

„Într-un anumit sens, e păcat.Pentru că aceasta este o regiune foarte apropiată geografic de noi. Acum granița este închisă și nu există nicio șansă ca lucrurile să se schimbe”, spune Teresa.

Discuțiile despre un război care ar putea începe în coridorul Suwałki de asemenea micșorează șansele ca rușii să facă din nou „cumpărături în Biedronka”.

„Nu mă aștept la așa ceva. Dar nu mă așteptam nici la o invazie în 2022”

Discuțiile despre cel de-al treilea război mondial, care ar putea începe în coridorul Suwałki, au apărut după publicarea unui material în cotidianul german „Bild”. Jurnaliștii au publicat un document secret al Bundeswehr-ului care conține scenariul unei confruntări între armata lui Putin și NATO.

Am fi tentați să calificăm această publicație drept „alarmistă”, dacă nu ar fi vorba de un singur lucru – în noiembrie 2021, același Bild a scris că în câteva luni, Rusia va ataca Ucraina. Și în câteva luni…

„Atunci ei au dezvăluit informații din interior, informații despre planurile pe care Statul Major rus le-ar fi avut referitor la o operațiune militară împotriva Ucrainei. Atunci mulți nu au crezut în ceea ce scria Bild. Cum s-au obținut aceste informații, în primul rând? Și în al doilea rând, ei bine, nu e posibil, pentru că pur și simplu, nu poate fi vorba despre un război. Dar s-a dovedit că Bild a avut dreptate”, ne spune analistul politic Pavel Slunkin. „Acum, Bild a publicat această hartă, și nu este vorba despre o informație secretă, ci despre cum ar arăta teoretic această operațiune militară a Rusiei dacă aceasta decide să intre în război cu NATO. Și aceasta este diferența fundamentală.”

Suwałki / Euroradio

Conform scenariului, care, potrivit Bild, este luat în considerare de Bundeswehr, în decembrie 2024 are loc un „conflict de frontieră” indus artificial și „revolte cu numeroase victime” în zona coridorului Suwałki.

„Atunci, mulți oameni au râs de Bild. Acum, nimeni din cei pe care îi cunosc nu mai râde de Bild”, spune Slunkin. „Iar faptul că, în contextul discuției noastre, s-a ajuns la conștientizarea că un război între Rusia și NATO nu este un scenariu fantezist, ci o posibilitate foarte realistă în viitor, este un lucru pe care îl spun nu doar analiștii, dar și liderii țărilor occidentale. Și în același timp, îndeamnă societatea să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. Asta ne spune despre multe. Cât de mult s-a schimbat lumea în ultimii ani.”

Anna Samoilenko, șefa organizației „Ucrainenii din Suwałki”, nu se așteaptă la un nou război și nu se gândește la acest lucru decât atunci când cineva îi pune o întrebare directă. De data aceasta, acei „cineva” au fost jurnaliștii de la Euroradio.

„Nu cred că se va întâmpla așa ceva. Dar vreau să spun că nici invazia din 2022 nu am crezut că va avea loc.”

Mai multe femei ucrainene care se află în sediul organizației ne-au spus că e bine că nu le-am întrebat pe ele. Concluzionăm: nu toată lumea percepe o posibilă invazie cu același calm precum Anna.

„Și iată ce mă deranjează cu adevărat: mașina mea este în reparație. Ce pot face dacă mașina mea este în reparație? Cum să plec din oraș? Dacă mașina ar fi fost în garaj, nu ar fi nicio problemă”, spune femeia.

Dar Putin agită lucrurile, nu-i așa?

Cu doar câteva zile înainte de invazia la scară largă în Ucraina, Vladimir Putin a dat asigurări că nu se pregătește de niciun război. El a criticat țările NATO pentru reacția lor dură la mișcarea trupelor rusești în apropierea granițelor Ucrainei. A luat în derâdere temerile că Rusia va intra în război și cu NATO.

Gardul de la granița cu Rusia

Fotografie de Rosół Mariusz

Acum, Putin nu mai vorbește despre un război cu Polonia. „Doar dacă Polonia va ataca prima”, spune acesta. Dar liderul rus justifică atacul lui Adolf Hitler asupra Poloniei. Potrivit lui Putin, dacă Polonia ar fi cedat „pe cale amiabilă” așa-numitul „coridor polonez” care lega Germania de Königsberg (acum Kaliningrad), cel de-al Doilea Război Mondial nu ar fi început.

Pavel Slunkin explică motivul pentru care Putin face apel la Hitler și la „coridor”.

„Când Putin vorbește despre Hitler, el spune că poate nu ar fi existat un război mondial dacă s-ar fi mers la un acord cu Hitler. Iar acest lucru schimbă dramatic întreaga retorica rusească. Înainte aceasta suna altfel. Acum, este o justificare a nazismului, o politică ce este absolut ilegală, chiar și în regimul lui Putin.”

Președintele rus compară situația de astăzi din Ucraina cu situația Germaniei și Poloniei, susținând că polonezii au luptat pentru Danzig și Gdansk, dar ar fi trebuit să cedeze și să fie de acord. Astfel, nu ar fi pierdut zeci de milioane de vieți.

Și totuși: este aceasta o aluzie la faptul că nu ar trebui să se lupte pentru Ucraina sau că nu ar trebui să se lupte pentru Suwałki?

„Deocamdată, cred că se desfășoară campanii de cercetare, încearcă să afle dacă NATO și aliații vor lupta cu adevărat pentru fiecare centimetru din perimetrul alianței. Aceasta este o temă despre care mulți analiști militari au vorbit de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Ce s-ar fi întâmplat dacă războiul ar fi început nu împotriva Ucrainei, ci împotriva statelor baltice? SUA s-ar fi văzuți în situația în care ar fi trebuit să facă alegerea: de a trimite trupe să lupte, riscând un război nuclear, sau să înghețe frontul, fără a-i trimite pe americani să respingă atacul asupra acestor teritorii. Poate că doar așa Putin ar putea dovedi că articolul cinci al NATO nu funcționează.”

Regiunea Suwalki

Fotografie de Rosół Mariusz

„Acum, ei încearcă să testeze dacă Statele Unite vor lupta pentru fiecare centimetru de teritoriu NATO, așa cum spune Biden”, punctează Pavel Slunkin.

La întrebarea ce alegere pot face țările NATO pentru a preveni un război mondial, Slunkin susține că „Rusia nu are deocamdată capacitatea de a duce acest război. Dar dacă vom vedea că țările europene și complexele lor militaro-industriale sunt nepregătite (și nu s-au schimbat prea mult din 2022, nereușind să îndeplinească nici măcar așteptările lor cele mai minimaliste de a produce echipamente militare și muniții pentru Ucraina), Rusia va simți că are mai multe stimulente să atace.

Și atunci vom vedea din nou apariția trupelor rusești pe teritoriul Belarusului. Acestea nu se vor mai afla la granița sudică, ci mai aproape de cea vestică. Și prin aceste semnale, vom putea înțelege că se pregătește ceva.

Vom vedea mult mai multe semnale de tipul acesta. Dar, deocamdată, Rusia este încă sub Avdiivka.”

La o săptămână după interviul cu Pavel Slunkin, Rusia a cucerit Avdiivka.

Redactare și adaptare: Olga BULAT