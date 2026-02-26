Secretele oligarhului: un iaht de lux, un hotel în Spania și un avion privat. Persoană din anturajul lui Plahotniuc, despre cum ar fi fost cheltuiți „banii murdari” din frauda bancară

Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, s-a finalizat joi, 26 februarie 2026, iar ședințele vor fi reluate abia peste aproape o lună, pe 20 martie. Urmează etapa dezbaterilor judiciare, după care – pronunțarea sentinței.

Declarațiile martorului secret al acuzării au fost citite în ultima ședință din cadrul cercetării judecătorești. Prin depozițiile sale, depuse la sediul Ambasadei Republicii Moldova din București, încă la faza de urmărire penală, martorul descrie un mecanism prin care zeci de milioane de dolari și euro, „bani murdari” proveniți din tranzacții legate de furtul miliardului, ar fi fost transferate prin companii off-shore și structuri externe.

De asemenea, martorul relatează și despre modul în care ar fi fost achiziționate și gestionate active precum acțiuni la Victoriabank, un iaht de lux, un hotel din Spania și un avion privat, scrie TV8.

Potrivit martorului, Vladimir Plahotniuc și-ar fi structurat afacerile pe două niveluri: companii înregistrate în jurisdicții transparente și o rețea de firme off-shore.

Un rol important în gestionarea zonei off-shore l-ar fi avut fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi. Martorul susține că acesta era responsabil operațional de conturi, avea acces la instrumentele bancare și monitoriza transferurile de bani. Pe aceste conturi s-ar fi acumulat sume de ordinul milioanelor, însă martorul susține că nu cunoaște proveniența lor.

Afaceri dubioase cu un român recomandat de Candu?

Martorul afirmă că aproximativ în anul 2013, la recomandarea lui Andrian Candu, Plahotniuc ar fi făcut cunoștință cu cetățeanul român Bogdan-Andrei Gheorghiu. Acesta ar fi fost prezentat drept consultant în structurarea afacerilor, investițiilor și managementul portofoliului de active.

Potrivit declarației, Gheorghiu ar fi avut mai multe întâlniri cu Plahotniuc la sediul GBC, unde ar fi fost stabilit un model de organizare a afacerilor prin intermediul unei companii de administrare – UNIASIA HOLDINGS, cu sediul inițial în Hong Kong. Martorul descrie o schemă prin care clienții UNIASIA, printre care l-a indicat și pe Plahotniuc, ar fi transferat bani către companii din cadrul grupului, iar ulterior sumele ar fi fost reinvestite prin alte entități din același holding.

Scopul ar fi fost ascunderea provenienței inițiale a banilor, mascarea identității beneficiarului real și evitarea legăturii directe dintre fondurile transferate și afacerile ulterioare.

Martorul susține că, prin acest mecanism, clientul devenea beneficiar efectiv nedeclarat al unor afaceri controlate formal de nominali ai grupului UNIASIA, iar Gheorghiu primea comision pentru serviciile prestate. Toate companiile cipriote din grup ar fi fost administrate de un service-provider din Cipru.

Între 2013 și 2015, aproximativ 35 de milioane de dolari ar fi fost transferate din companii off-shore controlate de Plahotniuc către companii indicate de Gheorghiu. Martorul afirmă că nu cunoaște proveniența acestor fonduri, însă susține că pe conturile respective existau intrări lunare de capital.

În jurul anului 2016, Bogdan-Andrei Gheorghiu ar fi fost condamnat penal în România. Potrivit martorului, acest lucru nu era cunoscut public. Ulterior, Plahotniuc l-ar fi ajutat să obțină cetățenia Republicii Moldova și să-și schimbe numele în Andrei Munteanu.

Plahotniuc ar fi fost trădat

Potrivit martorului, unul dintre proiecte rezultatele din presupusa colaborare dintre Vladimir Plahotniuc, Bogdan-Andrei Gheorghiu și grupul UNIASIA a fost proiectul INSIDOWN LTD. Compania respectivă ar fi fost creată pentru a procura aproximativ 38% din acțiunile Victoriabank de la Veaceslav Platon, achitat în 2021 în dosarul „frauda bancară”. Oficial, beneficiarul companiei figura un cetățean german, desemnat de Gheorghiu.

În 2017, acest pachet de acțiuni, ajuns la 39,2%, ar fi fost vândut către BERD și Banca Transilvania pentru 38 de milioane de euro. Potrivit martorului, banii au fost transferați inițial într-un cont din Republica Moldova, iar apoi mutați în Dubai. Transferurile ar fi fost organizate de Andronachi și Gheorghiu și făcute în mai multe tranșe. După ce au ajuns în Dubai, cei 38 de milioane de euro ar fi fost dispersați în cadrul grupului UNIASIA.

Martorul susține că, după iunie 2019, când Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova, banii aflați în administrarea lui Bogdan-Andrei Gheorghiu și a grupului UNIASIA nu ar mai fi fost returnați.

„A refuzat să-i întoarcă, să-i restituie sau să-i utilizeze în interesul lui Plahotniuc Vladimir, motivând că aceștia ar fi bani murdari, proveniți din tranzacții legate de furtul miliardului din Republica Moldova”, se arată în depozițiile martorului secret.

Martorul mai spune că reacția lui Plahotniuc ar fi fost „foarte negativă”, deoarece, pe lângă bani, grupul UNIASIA ar mai fi avut în administrare și alte active care i-ar fi aparținut de facto.

Iaht întreținut cu 300 de mii de euro pe lună

Martorul sub acoperire descrie și cum Plahotniuc ar fi fost achiziționat un iaht de lux, evaluat la aproximativ 32 de milioane de euro. Proprietarul iahtului ar fi fost Andrei Goncearenko, om de afaceri rus și în trecut proprietar al companiei care a concesionat Aeroportul Chișinău.

Plahotniuc ar fi făcut cunoștință cu acesta la începutul anului 2018, prin intermediul lui Ilan Șor. Goncearenko ar fi fost dispus fie să vândă iahtul, fie să îl schimbe pe alte active. În urma negocierilor, s-ar fi ajuns la o tranzacție de tip schimb. În loc să fie plătit în bani, iahtul ar fi fost obținut în schimbul mai multor proprietăți din Republica Moldova, printre care o clădire de birouri din Chișinău, un teren și o vilă urbană.

Pentru realizarea tranzacției ar fi fost creată o companie în Gibraltar. În paralel, proprietățile din Moldova ar fi fost introduse într-o firmă nouă. Ulterior, compania din Gibraltar ar fi cumpărat firma din Moldova, iar apoi ar fi făcut schimbul cu societatea care deținea iahtul – EASTERN YACHTING LIMITED. În final, compania externă ar fi ajuns să dețină iahtul, dar și să figureze cu o datorie de aproximativ 32 de milioane de euro față de compania din Republica Moldova implicată în tranzacție. Martorul afirmă că toate actele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost perfectate la notarul Olga Bondarciuc.

După realizarea schimbului, iahtul a fost redenumit HONOR. Ulterior, Vladimir Plahotniuc ar fi dorit să aducă modificări și îmbunătățiri la aspectul navei. O echipă din oficiul său ar fi fost implicată în organizarea lucrărilor, achiziții pentru iaht, coordonarea personalului și alte detalii tehnice. Potrivit martorului, echipa s-ar fi deplasat inclusiv în Italia, unde iahtul staționa la acel moment, pentru a pune la punct modificările.

Martorul susține că întreținerea navei costa aproximativ 300 de mii de euro pe lună. Oficial, cheltuielile ar fi fost suportate de companii externe administrate prin grupul UNIASIA, însă ulterior aceste sume ar fi fost compensate din fondurile atribuite lui Vladimir Plahotniuc și aflate în gestiunea grupului.

Pentru a păstra confidențialitatea și a nu apărea legătura directă cu beneficiarul real, comunicarea oficială cu compania internațională care administra iahtul ar fi fost făcută prin intermediul reprezentanților grupului UNIASIA. Instrucțiunile ar fi fost transmise prin canale de comunicare securizate, iar deciziile privind staționarea navei, personalul și cheltuielile ar fi fost coordonate indirect.

Evaluări „umflate” pentru un hotel de milioane în Spania?

Un alt episod descris de martor vizează un proiect imobiliar din Marbella, Spania. Potrivit acestuia, în toamna anului 2018, Vladimir Plahotniuc ar fi obținut, tot în urma unui schimb cu Andrei Goncearenko, o construcție nefinalizată a unui complex hotelier situat în Marbella, în apropiere de mare. Activul era deținut de compania MAGNA CAPANES și ar fi fost evaluat la aproximativ 40 de milioane de euro.

În schimbul acestui proiect, ar fi fost oferite mai multe active din Republica Moldova. Martorul afirmă că Plahotniuc ar fi pus la dispoziție un pachet important de acțiuni la o companie din Chișinău, pe care îl controla indirect printr-o firmă externă administrată prin structurile UNIASIA. La acest pachet s-ar fi adăugat și alte participații cumpărate separat, astfel încât să fie format un bloc mai mare de acțiuni.

Martorul mai susține că, suplimentar, în tranzacție ar fi fost incluse și alte bunuri, inclusiv două imobile și o companie care deținea Hotelul Național din Chișinău. Totodată, potrivit declarațiilor martorului sub acoperire, procesul de evaluare a activelor din Moldova ar fi fost realizat de persoane apropiate lui Plahotniuc, iar valoarea pachetului oferit la schimb „a fost umflată” pentru a coincide cu suma de 40 de milioane de euro. Conform martorului, această evaluare nu ar fi fost pusă la îndoială de către oamenii lui Goncearenko.

Schema tranzacției ar fi fost următoarea: compania externă care controla activele din Moldova ar fi preluat MAGNA CAPANES, iar companiile lui Goncearenko ar fi preluat activele din Republica Moldova. După finalizarea tranzacției, directorul companiei MAGNA CAPANES ar fi fost schimbat, iar noua persoană ar fi fost selectată și aprobată cu implicarea lui Vladimir Plahotniuc, la recomandarea unor persoane din anturajul său.

Pentru a păstra aparența că beneficiarii sunt din afara țării, comunicarea oficială privind administrarea proiectului din Marbella ar fi fost făcută prin intermediul biroului UNIASIA din Dubai. Instrucțiunile ar fi fost transmise prin canale de comunicare securizate.

Potrivit martorului, complexul din Marbella era o construcție nefinalizată care urma să fie dezvoltată, fiind comandate inclusiv studii de fezabilitate pentru a decide continuarea investițiilor.

Andronachi ar fi negociat cumpărarea unui avion pentru Plahotniuc

Martorul face referire și la procurarea unui avion privat. Potrivit acestuia, la sfârșitul anului 2014, ar fi fost creată o companie special pentru această achiziție. Compania ar fi fost constituită la cererea lui Vladimir Plahotniuc, prin intermediul lui Bogdan-Andrei Gheorghiu și al grupului UNIASIA.

Oficial, beneficiarul efectiv al companiei figura o persoană nominală desemnată de grupul UNIASIA, iar administrarea juridică ar fi fost realizată prin intermediul unui service-provider din Cipru. Compania ar fi avut audit extern, iar pentru ea ar fi fost deschis un cont bancar în Republica Moldova.

Martorul susține că banii pentru procurarea avionului ar fi provenit dintr-un lanț de companii off-shore. Sumele ar fi fost transferate din firme controlate de Plahotniuc către compania creată pentru achiziție. Negocierile pentru cumpărarea avionului ar fi fost purtate de Vladimir Andronachi, la indicația lui Plahotniuc.

Structura ar fi fost similară cu celelalte proiecte descrise de martor: compania era înregistrată în afara țării, beneficiarul real nu apărea public, iar administrarea se făcea prin intermediul grupului UNIASIA.

Avocații lui Plahotniuc au cerut expertiză

Declarațiile martorului sub acoperire vor fi analizate de judecători împreună cu toate celelalte probe din dosar.

După ce mărturia a fost citată în instanță, avocații au cerut audierea a încă cinci martori și efectuarea unei expertize. Ei susțin că au descoperit discrepanțe în datele financiare prezentate.

Procurorul a calificat aceste solicitări drept o tentativă de manipulare și de tergiversare a procesului. Ulterior, instanța a respins cererile apărării, iar astăzi cercetarea judecătorească a fost declarată încheiată.

Anterior, apărarea a cerut ca declarațiile martorului sub acoperire să nu fie citite nu din frică, ci pentru că astfel nu ar fi respectate procedurile legale. Procurorii au respins acuzațiile.