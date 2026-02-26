Consiliul local Negureni a votat inițierea amalgamării voluntare cu localitățile învecinate

Joi, 26 februarie, Consiliul local Negureni a votat în unanimitate inițierea procesului de amalgamare voluntară cu localitățile învecinate. Documentul a fost publicat de către primarul actual al localității, Ion Popa.

Sursa: Ion Popa/ Facebook

„Este un demers responsabil, orientat spre consolidarea capacității administrative, atragerea investițiilor și crearea unei comunități mai puternice, cu peste 9000 de locuitori. Amalgamarea nu înseamnă pierderea identității, ci unirea forțelor pentru dezvoltare, infrastructură mai bună și servicii publice mai eficiente”, a scris primarul Ion Popa.

Guvernul a dat start oficial reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a subliniat că procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. Urmează prezentarea conceptului, discuții extinse cu cetățenii pe parcursul primăverii, iar apoi, în toamnă, elaborarea și aprobarea pachetului legislativ în Parlament. Alexei Buzu a declarat că reforma este despre „o absorbție mai eficientă a fondurilor și un nivel de trai mai bun, într-un ritm mai rapid, pentru cetățeni”.

Potrivit autorităților, reforma urmărește dezvoltarea comunităților locale prin administrații mai puternice și prin reducerea primăriilor. În ultimii doi ani, doar în două raioane din R. Moldova s-a încheiat cu succes procesul de amalgamare: Leova și Fălești, în timp ce alte zeci de localități parcurg etape de consultare și planificare pentru potențiale viitoare amalgamări.