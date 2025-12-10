Cuplu, condamnat pentru omorul unui bărbat: ambii au primit 18 ani de închisoare

Un bărbat de 45 și o femeie de 48 de ani din Chișinău au fost găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat, anunță miercuri, 10 decembrie, Procuratura Generală (PG). Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare în penitenciare de tip închis.

Potrivit materialelor cauzei, pe 10 decembrie 2024, în curtea locuinței celor doi inculpați aflați în concubinaj, a izbucnit un conflict în care a fost implicată și victima, un bărbat în vârstă de 46 de ani.

„În urma tensiunilor și al consumului de alcool, altercația a degenerat, iar bărbatul a fost lovit de mai multe ori de către inculpat, care ulterior l-a înjunghiat și l-a lovit și cu o lopată în regiunea toracelui și în alte părți ale corpului, afectând organele vitale”, a precizat PG.

Conform PG, femeia a acționat în vederea facilitării actelor de violență.

Astfel, urmare a rănilor provocate, victima a decedat.

Instanța a mai dispus încasarea în mod solidar de la inculpați a prejudiciului material de 16 392 de lei și a prejudiciului moral de 1 de milioane de lei, în beneficiul succesorului părții vătămate.

De asemenea, aceștia trebuie să achite în beneficiul fiului minor al victimei a sumei de 2 242 de lei lunar, până la atingerea vârstei de 18 ani.

Potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.