Cod galben de ceață pentru toată țara. Intervalul de acțiune
Meteorologii au emis cod galben de ceață. Avertizarea meteo intră în vigoare la miercuri, 10 decembrie, la or 19:00 și va fi în vigoare până joi, 11 decembrie, ora 11:00.
„Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de m și mai puțin”, precizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova.
În această perioadă, temperatura aerului va oscila între +4 și +6 °C.