Cod galben de ceață pentru toată țara. Intervalul de acțiune

Meteorologii au emis cod galben de ceață. Avertizarea meteo intră în vigoare la miercuri, 10 decembrie, la or 19:00 și va fi în vigoare până joi, 11 decembrie, ora 11:00.

„Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de m și mai puțin”, precizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova.

Foto. SHS

În această perioadă, temperatura aerului va oscila între +4 și +6 °C.