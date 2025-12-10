Ministrul Finanțelor, întrebat cât ar constitui încasările din taxarea coletelor de pe Temu, Joom, Shein sau AliExpress: „Nu exclud că poate depăși un miliard de lei pe an”

„Nu avem o estimare exactă, dar nu exclud că poate depăși un miliard de lei pe an doar din venituri rotate, din contul neimpozitării importurilor care, în mod normal, s-ar impozita”. Astfel a răspuns ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la întrebarea dacă instituția pe care o conduce a evaluat cât ar fi încasările din taxarea coletelor de pe platformele online internaționale precum Temu, Joom, Shein sau AliExpres.

Declarația oficialului a fost făcută miercuri, 10 decembrie, după ședința Cabinetului de miniștri.

Andrian Gavriliță nu a oferit jurnaliștilor alte detalii la subiect.

Guvernul va introduce taxe pentru coletele comandate de pe platformele internaționale. Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, pe 4 decembrie, la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, că o inițiativă în acest sens este în discuții împreună cu Ministerul Finanțelor.

„Da, noi discutăm acum cu Ministerul Finanțelor să reglementăm această activitate și sunt multe întrebări legate de siguranță, cam ce vin în aceste colete. Dar este și partea economică care trebuie reglementată. O să facem niște schimbări. După toate discuțiile pe care le-am avut cu Ministerul Finanțelor, aceste taxe sunt necesare”, a declarat Alexandru Munteanu.

Șeful Guvernului a evitat să spună care anume va fi mărimea taxelor: „Deocamdată nu am finalizat cadrul, dar imediat ce facem acest lucru, vom anunța”.

În octombrie 2025, deputatul PAS Radu Marian avertiza că „produsele irealist de ieftine” din China, cumpărate prin platforme internaționale, afectează vânzările companiilor din R. Moldova și, implicit, capacitatea acestora de a menține locuri de muncă. El a menționat că autoritățile analizează posibile soluții „pentru a găsi un compromis”, precizând însă că „nu poate spune deocamdată ce măsuri vor fi adoptate, dacă vor fi adoptate”, subliniind că problema este una reală pentru mediul de afaceri local.

La rândul ei, ministra Finanțelor de atunci, Victoria Belous, a precizat că printre opțiunile discutate se numără reducerea pragului de neimpozitare cu TVA a coletelor sau introducerea unor taxe suplimentare. Ea a insistat că orice schimbare va fi implementată doar după consultări cu antreprenorii și cu populația.