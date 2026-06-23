Cum va fi vremea în cea de-a doua zi a săptămânii

Marți, 23 iunie, vremea se va menține caldă pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) , cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor oscila între 28 și 33 de grade Celsius.

În nordul țării, termometrele vor indica până la 28°C, în timp ce în centrul republicii, inclusiv la Chișinău, maximele vor ajunge la 32°C. În sud, valorile termice vor urca până la 33°C. Minimele nocturne vor varia între 16 și 19 grade Celsius.

Meteorologii prognozează vânt slab până la moderat din nord, iar condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activități în aer liber.

Totodată, AMM a anunțat prelungirea codului galben de caniculă pentru anumite zone ale țării.

În unele zone, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C.